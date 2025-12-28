Giro histórico en Brasil por la justicia social: Lula alivia a familias trabajadoras y traslada impuestos a súper ricos

Brasil aprueba reforma fiscal histórica: Exime a 25 millones de impuestos e impone tasa mínima a ultrarricos

El Senado de Brasil aprobó este miércoles, por unanimidad, una reforma fiscal histórica, una de las mayores victorias legislativas del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La medida, que ya tenía sanción de la Cámara de Diputados, establece la exención del impuesto sobre la renta para quienes ganen hasta 5.000 reales mensuales (unos 930 dólares), beneficiando a aproximadamente 25 millones de trabajadores, según datos del gobierno brasileño.

Para compensar la recaudación, la reforma crea un tributo mínimo dirigido a las grandes fortunas, afectando al 0.13% de los contribuyentes. Este impuesto aplicará a rentas anuales superiores a 600.000 reales (113.000 dólares), con una tasa máxima del 10% para ingresos por encima de 1,2 millones de reales (223.000 dólares), incluyendo dividendos empresariales, principal fuente de ingresos de los más ricos.

El presidente Lula celebró la aprobación como un «día histórico» y una «victoria de la democracia y de la justicia social», enfatizando que el principio rector es la «justicia tributaria». La reforma, promesa clave de su campaña de 2022 y considerada fundamental para sus aspiraciones de reelección en 2026, ahora espera la sanción presidencial para entrar en vigor el próximo año.

Para un análisis en profundidad de este giro histórico en la política fiscal brasileña, el programa La Base, de Canal RED AMÉRICA LATINA y conducido por Inna Afinogenova, ofrece un completo reporte. Se invita al público a ver el video explicativo a través del siguiente enlace: