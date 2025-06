Gloria Simonetti sorprende con nuevo EP lleno de matices y renovadas propuestas

El ícono de la música y referente de las voces femeninas de nuestro país, Gloria Simonetti, está de regreso en la escena para presentar un EP de siete grandes canciones que interpreta con la fuerza y virtuosismo que han caracterizado su carrera.

“Con los Años Cantados”, estará disponible desde este 25 de junio en las plataformas digitales, para encantar al público con temas llenos de emoción, sensibilidad y diversos matices que la acercan a las nuevas generaciones.

La presentación de este material, viene acompañado del focus track “Rabo de nube”, canción original de Silvio Rodríguez incluida en el álbum del mismo nombre estrenado en 1979.

Este tema, es el quinto que Gloria Simonetti versiona del trovador cubano. En esta nueva propuesta, es acompañada por la guitarra de Juan Núñez y sus prodigiosos acordes, que dan como resultado una interpretación bella y sutil.

Destacan además, los covers de “Balada para mi muerte” de Astor Piazzolla y “Si nos dejan” de José Alfredo Jiménez.

Para esta última canción, Gloria invitó a Primer Corte, agrupación chilena emergente que ha marcado un hito por unir el corrido tumbado mexicano con el género urbano.

Como muestra de su versatilidad, Primer Corte hoy se une a Gloria Simonetti en este tema que en los ’90 popularizara Luis Miguel. “Hace más de un año y medio los conocí y sus voces me llamaron mucho la atención; pregunté quiénes eran y finalmente materializamos esta idea de hacer algo juntos”, expresa la artista sobre esta canción que la conecta con el público más joven.

Precisamente, el EP “Con los Años Cantados” abraza distintos grupos etarios con canciones notables y la interpretación de excelencia que identifica a Gloria Simonetti.

El material fue grabado en el estudio Toc Música, con la producción musical de Raúl Aliaga, la mezcla y master de Gerónimo Labrada y la participaron de maestros como Tito Francia, Pancho Aranda, Juan Núñez y Jorge Prado, entre otros, quienes dejan plasmado su talento y profesionalismo en este especial proyecto discográfico.

El EP también incluye el cover de “Y si un día tu regresas”, junto a los clásicos de la música internacional “E se domani”, “Honrar la vida” y la trilogía compuesta por “Dio come ti amo”, “Ne me quitte pas” y “The way we were”.