Gobernador Mundaca entrega respaldo a la candidatura de Jeannette Jara en encuentro ciudadano en la provincia de Petorca

Jeannette Jara en La Ligua: “Necesitamos conversar con los que no se han definido o tienen una opinión distinta. Y conquistar corazones y conciencias»

Jeannette Jara recibió este viernes el respaldo a su candidatura presidencial por parte del gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien realizó un llamado a construir la unidad para enfrentar los desafíos que enfrenta la región.

Ver video: «Gobernador Rodrigo Mundaca manifiesta su apoyo a la candidata Jeannette Jara en la comuna de La Ligua»

Gobernador Rodrigo Mundaca manifiesta su apoyo a la candidata Jeannette Jara en la comuna de La Ligua pic.twitter.com/EWgiIosNz0 — El Ciudadano (@El_Ciudadano) September 12, 2025

En un encuentro ciudadano en La Ligua -provincia de Petorca-, como parte de la gira «Jeannette Jara se Mueve por Chile», la autoridad regional dio la bienvenida a la abanderada del oficialismo y sostuvo que «para nosotros es muy importante su presencia aquí hoy día. Es muy importante expresar también nuestro cariño y nuestro apoyo, sin distinción de ningún tipo de ninguna naturaleza».

Mundaca sostuvo que Valparaíso es una región que «requiere superar su asimetría; seguir construyendo viviendas para los sin casa; seguir invirtiendo en salud para aquellos que tienen que esperar largos meses por una atención preferente en algún hospital», entre otras necesidades.

La autoridad regional manifestó que «ponerse a disposición de la campaña de Jeannette Jara hoy día es fundamental. Es fundamental construir unidad. Es fundamental hoy día trabajar por la igualdad. Es fundamental hoy día trabajar por la patria y entender que esta no es una elección cualquiera, es una elección que tiene que ver con seguir manteniendo los avances civilizatorios en materia de igualdad de oportunidades, en materia de igualdad de derechos, en respetar la plurinacionalidad de nuestro país, en dignificar el trabajo de las y los trabajadores que anhelan todos los días, recuperar el derecho a la educación para sus hijos, el derecho a la salud para sus hijas, para sus hijos. Hoy día no estamos enfrentando cualquier elección, muy por el contrario».

Junto con agradecer el apoyo de Rodrigo Mundaca, Jeannette Jara, manifestó en su intervención que «si nosotros logramos en esta campaña ganar, va a ser gracias al trabajo que en colectivo hagamos. Yo soy una candidata, pero no soy una candidata de sí misma (…) Soy la candidata de este colectivo. Y espero que a partir de hoy día, ustedes salgan a dar afuera esas conversaciones necesarias, con los que piensan distinto de nosotros. Porque con los que piensan igual estamos aquí reunidos. Necesitamos conversar con los que no se han definido o tienen una opinión distinta. Y conquistar corazones y conciencias».

Cabe destacar también, que en la actividad participaron Joel Olmos, alcalde de La Cisterna y el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz.