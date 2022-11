Gobierno cede ante presiones de los camioneros: congelarán el precio del diésel y designarán fiscales preferentes para transportistas

Pasadas las 19:00 horas del domingo, el Gobierno anunció que llegó a acuerdo con dos de los cinco gremios de camioneros que aún mantienen paralizadas las rutas del país. Se trata de la Federación de Dueños de Camiones de la V Región (FedeQuinta) y la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC). Fuera del pacto se mantienen Camioneros del Sur y Fuerza del Norte, grupo apoyado por figuras del Partido Republicano.

Tras la reunión, el vicepresidente de la CNTC y presidente de FedeQuinta, Iván Mateluna, señaló que un 99% de los miembros de la agrupación consideró que la propuesta del ministro de Hacienda era suficiente para deponer la movilización. Los dirigentes, sin embargo, no quedaron satisfechos con las medidas anunciadas por el Gobierno.

«Dada la responsabilidad que tenemos como país, entendemos que el Estado está haciendo un esfuerzo«, señaló el dirigente gremial.

«No nos vamos contentos. La verdad es que quiero pedirle disculpas a las personas que se esperanzaron de que el gobierno nos podía ayudar. Nuestras bases nos mandataron y cumplimos todo lo que nos mandataron», agregó.

Por su parte, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, explicó que «el gobierno va a ingresar un proyecto de ley para impedir el alza del diésel durante 120 días. Después de los cuatro meses, por un año va a operar un mecanismo en el cual cada 21 días se va a ajustar el precio del diésel, pero nunca más allá de una banda de $15«.

Asimismo, se anunció la conformación de una mesa tripartita entre los ministros de Transportes y de Economía, representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y los dirigentes de los camioneros. La instancia tendría por objetivo consensuar otros mecanismos que permitan menguar el impacto de los precios de los combustibles para los transportistas.

Otro punto acordado con los gremios fue el compromiso del Gobierno de realizar gestiones con el Ministerio Público para designar fiscales preferentes por zonas «para investigar delitos que afectan a los transportistas». También se construirán seis nuevas zonas de descanso en la macro zona norte.

Finalmente, se mantuvieron los compromisos como la inyección de US$1.500 millones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles en la Ley de Presupuesto 2023, además de extender por un año la vigencia del beneficio de reintegro parcial del impuesto específico y el establecimiento de un seguro complementario para el transporte de carga.

A la salida de las negociaciones, el subsecretario Monsalve hizo un llamado a los gremios que aún se mantienen paralizados a sumarse al acuerdo: «Quiero decirle a aquellos que no han llegado a acuerdo que se pueden sumar, porque resuelve el problema de los transportistas y también resuelve los problemas del país. No tiene sentido mantenerse en paro (…) Lo que sí no podemos aceptar son amenazas de bloqueos en las carreteras de Chile«, señaló.