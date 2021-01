Gobierno de Piñera contrario a una mayor despenalización del aborto: Se distancia del anhelo de millones de chilenas

La ministra de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Mónica Zalaquett, aseguró que el Gobierno de Sebastián Piñera es contrario al aborto y no apoyara un proyecto de despenalización que hoy centra la atención.

De esa forma el ejecutivo se distancia de los anhelos de millones de chilenas expresados en la iniciativa, propuesta por diputadas de oposición y que establece la legalización de la interrupción del embarazo, por cualquier causa, en las primeras 14 semanas de gestación.



En declaraciones a los medios, Zalaquett prefirió no pronunciarse por adelantado sobre el camino que seguirá la propuesta en el debate parlamentario, pero insistió en “lo que hemos dicho siempre como Gobierno: nosotros no vamos a apoyar ni acompañar la tramitación de este proyecto”, reseño Prensa Latina.



Ante la posibilidad de que Piñera ejerza el veto presidencial si la iniciativa prospera, se limitó a expresar que no le corresponde pronunciarse sobre una atribución que le atañe solo al mandatario.

En Chile el aborto fue despenalizado en 2017, pero solo si el feto presenta problemas incompatibles con la vida, cuando la madre corre riesgo de muerte o si el embarazo es consecuencia de una violación. De lo contrario es penado por ley. Foto: AFP.

La agencia de noticias recordó que el proyecto que ahora se analiza en una comisión de la Cámara de Diputados fue presentado en 2018, pero solo salió a la palestra este mes luego que en la vecina Argentina fuera aprobado por el gobierno una propuesta muy similar.



No obstante, su análisis será prolongado, en virtud de que las diputadas que integran dicha comisión acordaron el miércoles último realizar por lo menos siete reuniones para escuchar los criterios de cerca de 18 personalidades y organizaciones, antes de someterlo a aprobación el 11 de abril.



De ser refrendarlo por ese grupo de trabajo, pasaría entonces a debate en el pleno de la Cámara Baja.



