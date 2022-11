Gobierno endurece medidas antievasión en buses RED: incluye sanciones a micreros que permitan el acceso por puertas traseras

Este viernes, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, junto a la directora del Transporte Público Metropolitano, Paola Tapia, anunciaron una serie de medidas destinadas a reducir la evasión en el sistema de buses RED, antiguo Transantiago.

Durante la presentación del Plan Antievasión, el secretario de Estado hizo un llamado a la responsabilidad por parte de la ciudadanía, recalcando el daño que genera esta práctica desde el punto de vista de las finanzas del Estado.

“Este es un problema complejo, este es un problema difícil, es un problema multisectorial que nos toca no solamente en materia las finanzas, en materia de dinero, es un problema también que nos toca desde un punto de vista ético y moral y tenemos que abordarlo como sociedad juntos. Aquí no se trata de gente que le está robando a un operador o haciendo una ‘choreza’ por no pagar un servicio, aquí se le están quitando recursos a todas las políticas sociales que necesitamos”, planteó el ministro.

Muñoz también recordó las alarmantes cifras de evasión en el sistema de transporte público, la cual llegó al 40,3% durante el primer semestre de 2022. El registro más alto corresponde al segundo semestre de 2022, cuando la evasión alcanzó un 46,2%.

Por lo anterior, el Plan Antievasión presentado por la autoridad comprende medidas que apuntan a endurecer las sanciones tanto para los evasores como para los conductores de micro que faciliten la evasión.

Entre las medidas anunciadas por el ministro destacan las siguientes:

Incremento de la fiscalización en las calles, aumento de multas a los conductores por abrir puertas traseras para el acceso de pasajeros e incentivo a los operadores para la reducción de evasión.

e incentivo a los operadores para la reducción de evasión. Capacitaciones especiales para los conductores del sistema y presentación de un proyecto de ley que aumente sanciones quienes agreden a los fiscalizadores y conductores.

y presentación de un proyecto de ley que aumente sanciones quienes agreden a los fiscalizadores y conductores. Cruce de datos de georreferenciación que permita focalizar y hacer más eficientes las fiscalizaciones. La información de las zonas no se dará a conocer públicamente para evitar estigmatizaciones.

La información de las zonas no se dará a conocer públicamente para evitar estigmatizaciones. Aumento de los pagos digitales con código QR, modalidad que ya cuenta con más de 815 mil personas enroladas desde su lanzamiento y cuya meta es 1 millón de personas durante el primer semestre de 2023.

Por otro lado, en materia de seguridad, el ministro anunció que se presentará un proyecto de ley para aumentar las sanciones contra las personas que agredan a los conductores, además de instalar cabinas en los buses con la finalidad de proteger a los choferes de eventuales agresiones.