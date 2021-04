Gobierno peruano desampara a más de 10.000 personas sin hogar

La secretaria de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Gisselle Huamaní, explicó este domingo que el Gobierno de Perú no piensa en reubicar a los miles de «invasores» que ocupan la zona de Lomo de Corvina, en el distrito de Villa El Salvador, en las afueras de Lima y muy cerca del Pacífico.

Estas casi 10.000 personas sin casa se vieron fuertemente golpeadas por el impacto económico de la pandemia que incrementó la pobreza, obligándolos a que ocuparan terrenos y vivieran en campamentos improvisados.

Según Huamaní, ellos son los que deben abandonar el lugar y regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, una gran parte de ellos no tiene otra vía de solución. “Ya tenemos nuestras casitas de esteras, y hasta de triplay”, expresó a medios internacionales la recicladora Claudia Pauccar, residente del asentamiento temporal.

“Nosotros no somos invasores, nosotros no somos traficantes, nosotros no somos ni delincuentes, no somos ni pandilleras. Nosotras somos unas madres que realmente necesitamos, hay madres solteras, hay viudas”, reclamó.

La secretaria de Gestión Social y Diálogo de la PCM alertó que si la ocupación ilegal continúa, se tendrán que aplicar la ley para defender el territorio ocupado. «El ministerio de Vivienda ha trabajado estos años en políticas para apuntar a esta problemática [los asentamientos de personas sin hogar].

«Uno de los temas es la ley que agiliza la construcción de viviendas económicas. Nosotros en este momento no estamos en condiciones de reubicarlos, ellos tendrán que ubicarse en sus hogares de origen, de donde han venido. En este momento no los vamos a reubicar», expresó.

En cambio, el profesor e investigador de la Universidad de Lima, Javier Diaz-Albertini, explicó que Perú «nunca ha tenido una política de vivienda popular”, por lo que este flagelo continúa de manera persistente. “Acá el sistema siempre ha sido –desde la década de 1940 que se inicia en Lima– el tomar terrenos”, abordó.

En la mañana de este domingo, Huamani sostuvo un encuentro multisectorial con representantes de los ministerios de Cultura, Vivienda e Indeci, junto al abogado Rubén Ramírez Mateo, representante de la zona ocupada por las personas sin techo. Pese a la celebración del encuentro, no se concertó acuerdo.

De acuerdo con medios locales, desde el 11 de abril comenzaron a llegar las personas sin techo a la Villa el Salvador. Las personas sobreviven en condiciones precarias con carpas y viviendas de cartón en el arenal. Tampoco presentan servicios básicos como agua o luz eléctrica. La región Lomo Corvina, donde está la Villa, es una zona intangible y está en concesión a una empresa minera que fabrica ladrillos.

