Gobierno se querella contra el «Pistolero de La Reina» por disparos, porte ilegal de armas y eventual microtráfico

El Gobierno informó este miércoles, que se querelló contra Juan Carlos Orión Aramayo Baltra, conocido como el «Pistolero de La Reina», tras haber sido denunciado por disparar contra señaléticas del tránsito en la vía pública de dicha comuna.

El hecho fue denunciado por los vecinos de la comuna, aunque el sujeto no fue detenido. Desde la fiscalía explicaron con posterioridad que como no había sido captado en flagrancia cometiendo el delito, no se le podía detener.

Luego de haberse cumplido una semanas de los hecho ocurrido el pasado 18 de febrero cuando sacó un arma 9 milímetros y disparó contra dos carteles de calle María Monvel, Carabineros allanó el domicilio de Aramayo Baltra, donde se encontró un fusil y tres pistolas, una de las cuales no había sido inscrita.

“Lo que se supo fue que no se llevaron detenida a la persona, y que no era un asalto, que era lo que nosotros pensábamos, sino que era un vecino que salió a disparar y que, a pesar de que estaban los videos y que estaban los casquillos, no se lo llevaron detenido”, relató una de las vecinas de La Reina que denunció el hecho.

Sin embargo, durante el allanamiento resultó detenida la esposa de “el pistolero”, tras ser sorprendida portando drogas, consignó La Cuarta.

La subsecretaría del Interior informó que tras concretarse el allanamiento en el que se encontraron armas de fuego y gran cantidad de municiones , el Ministerio del Interior y Seguridad Pública- a través de la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana- interpuso una querella en contra de Orión por los delitos de disparos injustificados en la vía pública, porte ilegal de armas y un eventual delito de microtráfico de drogas,

En el texto, el subsecretario Manuel Monsalve, indicó que el sujeto “ha puesto en peligro a los vecinos de La Reina.

«Consideramos que estas conductas y quienes las realizan son un peligro para la seguridad de la sociedad», afirmó.

¿Quién es el pistolero de La Reina?

Juan Carlos Orión Aramayo Baltra tiene una amplia trayectoria en el mundo político y académico, y también se ha desempeñado como lobbista.

Según consignó Bio Bío Chile, entre sus labores más destacadas en el mundo público está el haber sido asesor de la exsenadora de la Democracia Cristiana (DC) Carolina Goic.

También fue vicerrector de Gestión y Finanzas de la extinta Universidad de Arte y Ciencias Sociales (Arcis), y anteriormente había sido decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de Temuco.

Cabe destacar que la Municipalidad de La Reina también presentó una querella contra el sujeto, por disparos injustificados.

«Nadie en su sano juicio sale a la calle a disparar seis tiros, disparándole a los letreros frente a un colegio. Lo importante es que hagamos todas las acciones necesarias para que este hecho no quede sin sanción”, dijo el alcalde de la comuna, José Manuel Palacios.

