Gobierno sobre reportaje de las cerezas del The Clinic: “Aquí nadie puede saltarse la fila, ley pareja no es dura”

Tal fue el nivel de repercusión que causó en diversos sectores el reportaje publicado por The Clinic, en el que se exponía la forma en que se comercializan ilegalmente cerezas en las comunas de Las Condes y Lo Barnechea, es que el Gobierno fue quien tuvo que salir al paso de los cuestionamientos debido a la disparidad en el trato con estos vendedores ambulantes.

La primera figura política de La Moneda en referirse a este tema, es el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, que aseguró que todos deben cumplir por igual con lo que dictaminan las leyes: “Tenemos que ser bien claros con quienes están detrás de esto y con la opinión pública, aquí nadie puede saltarse la fila, ley pareja no es dura”. Haciendo un llamado a las autoridades competentes a fiscalizar para controlar este comercio ilícito.

También tuvo palabras para esta polémica, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, José Pakomio, sosteniendo que: “Aquí las cosas son o no son, el comercio es lícito o ilícito y las reglas aplican de Arica a Punta Arenas (…) para todos por igual. En esto no puede haber dobles estándares ni dobles interpretaciones”. Finalizando diciendo que esperan “que el llamado que muchas veces hacen las autoridades locales para ir sobre el comercio ilícito sea para todos por igual”, puntualizando que esta situación exhibida en la publicación se trata de una competencia desleal al no cumplir con el pago de los impuestos ni los permisos sanitarios.