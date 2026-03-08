«Gobiernos locales para un Chile más justo»: alcaldes progresistas articulan agenda frente al nuevo ciclo político

Alcaldes progresistas sellan hoja de ruta común frente a los nuevos desafíos políticos

En un encuentro convocado por centros de estudio del sector y con la participación de la Fundación Horizonte Ciudadano en la organización, alcaldes y alcaldesas de la centro-izquierda y el progresismo se reunieron en la instancia «Gobiernos Locales para un Chile Justo«, con el objetivo de fortalecer la coordinación municipal y proyectar una agenda común de cara al nuevo ciclo político que enfrenta el país. La jornada buscó compartir experiencias de gestión y consolidar herramientas para los desafíos territoriales que se avecinan .

📣 Encuentro Municipal | Hoy nos reunimos en el encuentro "𝗚𝗼𝗯𝗶𝗲𝗿𝗻𝗼𝘀 𝗟𝗼𝗰𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝘂𝗻 𝗖𝗵𝗶𝗹𝗲 𝗝𝘂𝘀𝘁𝗼", instancia que convocó a alcaldes y alcaldesas de la centro-izquierda y el progresismo en un espacio convocado por centros de estudio del sector. 🧵 pic.twitter.com/MSZvuBrw5V — Horizonte Ciudadano (@h_ciudadano) March 7, 2026

Este hito da continuidad al trabajo iniciado en los Laboratorios Programáticos del 2024, profundizando la colaboración entre gobiernos locales y centros de pensamiento. La secretaría ejecutiva del espacio recayó en estos centros de estudio, con la misión de articular a los jefes comunales para fiscalizar los compromisos del nuevo Gobierno, robustecer la gestión territorial y revisar su participación en la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM).

El alcalde de Renca, Claudio Castro, enfatizó el valor de la articulación política lograda, publicando en X: «Ante el nuevo ciclo político, alcaldes/as progresistas nos unimos en una hoja de ruta común. Priorizamos agendas urgentes: seguridad municipal, modelo de financiamiento para una descentralización real, salud y educación pública. ¡Unidad territorial para un Chile más justo!», declaró el jefe comunal, valorando el rol de los centros de estudio como secretaría ejecutiva.

Gracias a los centros de estudio del arco progresista 📑 que asumen como Secretaría Ejecutiva de este espacio, que nos permitirá articularnos para fiscalizar compromisos del nuevo Gobierno, fortalecer nuestra gestión territorial y revisar nuestra participaciónen la ACHM 🤝🇨🇱 pic.twitter.com/06FzQrI8RK — Claudio Castro Salas (@cn_castro) March 7, 2026

En la misma línea, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, subrayó en Instagram la importancia del diálogo y la reflexión política en este nuevo escenario. «Hoy llevamos a cabo el encuentro ‘Gobiernos Locales Para un Chile Justo’, para reflexionar sobre el nuevo ciclo político y fortalecer el trabajo conjunto entre municipios. Una instancia de diálogo y coordinación que reafirma la importancia de la unidad para defender los avances logrados y seguir trabajando por comunidades más justas y con mayor equidad territorial», afirmó Delfino.

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, sintetizó el espíritu del cónclave señalando que «las alcaldías progresistas avanzamos en unidad para seguir empujando los cambios que nuestras comunas necesitan».

Por su parte, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, expresó la postura de vigilancia activa que mantendrán. «Los alcaldes progresistas de las comunas populares nos reunimos para conversar sobre el Chile que queremos. Estamos de acuerdo en que vamos a trabajar en conjunto con el gobierno que asume pronto, pero también estaremos atentos para defender todos los avances sociales que se han conquistado con años de lucha y esfuerzo», sentenció Pizarro, reflejando el compromiso de los municipios por ser garantes de los derechos en el territorio.