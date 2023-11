Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado en vivo y le confiscaron el vehículo: Tenía la revisión técnica vencida desde 2014

El actor nacional Gonzalo Valenzuela fue fiscalizado durante la mañana de este jueves mientras transitaba en motocicleta por la comuna de Providencia, procedimiento que concluyó con la incautación de su vehículo. Lo curioso del incidente es que éste ocurrió durante una transmisión en vivo del matinal de Chilevisión, cuyos reporteros se encontraban coincidentemente en el lugar.

En la transmisión se puede ver al intérprete siendo abordado por funcionarios municipales, quienes le piden los documentos para proceder con la fiscalización. Sin embargo, en el procedimiento se percataron de que la patente de la motocicleta estaba cubierta. Además, el actor no portaba varios de sus documentos.

Tras la fiscalización, el vehículo de Valenzuela fue retirado de circulación e incautado por una grúa municipal. Al ser consultado por los periodistas respecto a esta medida, el intérprete aseguró que la patente original de la moto se había caído, por lo que optó por usar una réplica provisoria.

«Tengo todos los documentos. Tienen mi carnet, mi carnet de manejar motos y todo. Lo que no tenía era mi patente. La tengo, pero no está puesta en el lugar correcto. La tenía debajo del asiento porque me la pasaron hace dos semanas», se defendió Valenzuela.

«Esto es un error mío y lo tengo que asumir, pero tengo todos mis documentos. Yo me asusté porque está muy sensible el tema, parece que ayer hubo un tema muy potente con Carabineros, entonces cuando me pararon llegaron como seis. Entonces yo quedé como ‘qué pasó’, pensé que me estaban confundiendo con un delincuente, porque fue muy violento, entonces quedé muy nervioso», agregó.

Si bien Valenzuela aseguró que la incautación de su vehículo se debió únicamente al problema con la patente, el personal a cargo de la fiscalización detalló que el actor solo portaba su licencia de conducir, faltándole diversos documentos que permitían la circulación.

Además, los funcionarios agregaron que la revisión técnica del vehículo estaba vencida desde el 2014.

Por todo lo anterior, Carabineros le cursó una infracción al actor y se presentó una denuncia ante el juzgado de policía local, donde quedará citado para una fecha posterior.

