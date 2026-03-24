Grace Arcos acusa a Longueira de usar a Conchalí como botín político

La exconcejala criticó el anuncio del histórico UDI, señalando que busca postularse desde una estrategia de poder personal.

El anuncio de Pablo Longueira de competir por la alcaldía de Conchalí en 2028 desató serios cuestionamientos desde el sector político, como es el caso de la exconcejala y exaspirante al sillón municipal, Grace Arcos, quien en conversación con El Ciudadano alzó la voz para denunciar que el gremialista UDI pretende utilizar el territorio como una plataforma personal para sus propios cálculos de poder.

Para la dirigenta local, la llegada de Longueira no es más que un ejercicio de «turismo electoral» realizado por alguien que desconoce las carencias de los pasajes y barrios de la comuna. Arcos fue tajante al señalar que el exministro de Sebastián Piñera realiza este anuncio «desde la comodidad de alguna comuna millonaria, muy lejos de Conchalí y muy desconectado de las necesidades que tenemos a diario», afirmó.

La molestia radica en que el miembro fundador de la UDI reconoció que su interés en la alcaldía es parte de una maniobra para asegurar que la derecha gobierne Chile por varias décadas. Frente a esto, Arcos cuestionó la legitimidad de su propuesta, asegurando que la comuna «no puede ser una plataforma ni un botín político» para un personaje que hoy reaparece con una lógica de «patrón de fundo».

La exconcejala también recordó que, aunque el actual alcalde René de la Vega es independiente, ha administrado con una visión conservadora que mantiene a la comuna en un estancamiento. En ese sentido, explicó que 2/3 de la comunidad busca una alternativa distinta, tal como demuestra que Conchalí fue uno de los sectores donde ganó la excandidata Jeannette Jara, pero advirtió que esa opción debe nacer «desde la propia identidad local» y no desde imposiciones de figuras que viven en el sector acomodado.

A pesar del avance de la derecha a nivel nacional, Arcos descartó un temor electoral, calificando la jugada de Longueira como una provocación. Según su análisis, los vecinos han demostrado ser mayoritariamente progresistas en las últimas idas a las urnas, por lo que una candidatura basada en intereses personales tendría pocas chances de prosperar.

Finalmente, Grace Arcos hizo un llamado a recuperar la vocación real por el servicio público, alejada de las ambiciones de gremialistas de derecha que hoy miran ansiosos la vacante que dejará De la Vega. «Somos muchos quienes estuvimos, estamos y estaremos siempre trabajando por Conchalí, sin cálculos políticos, sino con el corazón y los pies bien puestos en nuestra comuna», concluyó la dirigenta.