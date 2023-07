Gran Hermano sobre el maltrato a Bigote:  «No siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota»

Los seguidores de Gran Hermano Chile se encuentran enfurecidos con los participantes, a quienes acusan de maltrato animal contra «Bigote», un perro de 11 meses rescatado que fue adoptado por la producción del reality show de CHV, para acompañar a sus concursantes.

Estas acciones contra Bigote han llevado a que los seguidores del reality exijan la expulsión de los participantes por redes sociales, haciendo hincapié en que se promueve la violencia en el encierro

Ante la polémica que se generó en las últimas horas, el programa inició el lunes en la noche con Diana Bolocco con una advertencia a los participantes.

En el texto – leído por la conductora – se destacó la preocupación por “dichos muy desafortunados y conversaciones que han puesto en duda el comprar alimento para Bigote”, refiere Bío Bío.

«Bigote ingresó a la casa como un integrante más de esta familia llamada Gran Hermano. Estábamos seguros de que recibiría solo amor».

«Sin embargo, con el paso de los días, he visto actitudes que no logro comprender. Chistes de mal gusto, cuestionamientos sobre comprarle o no comida y acciones inadecuadas en el trato de un animal que me han obligado a hacer este llamado de atención», continúo la conductora.

«Como parte de nuestra responsabilidad como seres humanos y como dueños de mascotas, es esencial garantizar que los animales reciban un trato adecuado y respetuoso. Lamentablemente, los últimos días he observado y recopilado evidencia suficiente para sentir que a Bigote no siempre se le ha tratado con el amor que necesita una mascota», añade.

Cabe recordar que durante la transmisión de 24 horas del espacio, se pudo observar el momento en el que el pero se subió al sillón para jugar con «el concursante «Pincoya» que estaba durmiendo.

Cuando el can se dio cuenta de que no despertó su interés se fue a jugar con Lucas, que también estaba durmiendo al lado.

En el registros que se viralizó en redes sociales, se ve al participante sujetando el hocico del Bigotes hasta hacerlo jadear de dolor, lo que desató un mar de críticas por parte de los espectadores y usuarios de Twitter.

Incluso la conductora, señaló que tenía sobre rojo para los participantes y se discutiría la permanencia de Bigotes en el encierro.

«Si vuelvo a ver una conducta, un trato, un comentario, trato o broma en perjuicio de Bigote, tomaré las medidas más severas que van desde una amonestación hasta la expulsión de la casa», refiere el comunicado leído por la conductora.

«Este tipo de comportamiento no es lo que yo espero del comportamiento de un participante de Gran Hermano ni tampoco representa el sentir de Chilevisión respecto al cuidado y protección de los animales», concluyó la conductora.

Sin embargo, esta no es la primera agresión que sufre el can, ya que durante la noche del domingo, Fernando Altamirano, más conocido como el Bambino (25 años), lanzó unos comentarios fuera de lugar contra el animal.

Tras una conversación grupal en el dormitorio entre Bambino, Viviana, Alessia, Lucas y Rubén sobre el poco presupuesto semanal que tenían para cubrir su alimentación, el excarabinero expuso a Gran Hermano que no les alcanzaría para comprar la comida para Bigotes.

Te interesa leer…

Seguidores de Gran Hermano acusan maltrato animal contra Bigote: Brownie pide que eliminen a los culpables lo antes posible