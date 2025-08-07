Green Day en Chile 2025: BBS Paranoicos es la banda nacional invitada para abrir «The Saviors Tour» en Santiago

¡No te quedes fuera de esta verdadera cumbre punk rock, junto a "la banda más influyente de su generación"!

Green Day en Chile 2025: BBS Paranoicos es la banda nacional invitada para abrir «The Saviors Tour» en Santiago
Autor: El Ciudadano
El Ciudadano

El Parque Estadio Nacional se prepara para una noche histórica. El próximo 30 de agosto, la icónica banda punk nacional BBS Paranoicos será la encargada de abrir el concierto de Green Day en Chile. Este evento, parte de la gira «The Saviors Tour» del trío californiano, promete ser una cumbre del punk rock, reuniendo a dos generaciones del género en un mismo escenario.

BBS Paranoicos, con más de 30 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock chileno. Su sonido potente y sus letras de crítica social han cimentado una base de fieles seguidores. El cuarteto vive un nuevo capítulo tras la incorporación de Ignacio «Nachoko» Ibarra como nueva voz en 2024, lanzando su décimo disco de estudio, «Claroscuro», y reafirmando su constante evolución y compromiso con la escena independiente.

Al cartel se suma la presencia del quinteto inglés Bad Nerves, conocido por su enérgica propuesta de powerpop y rock-punk. Un show que promete ser una experiencia completa para los amantes del género.

Green Day, por su parte, regresa a Santiago para promocionar su más reciente álbum, «Saviors», lanzado en 2024. Este trabajo incluye sencillos como «The American Dream Is Killing Me» y «Dilemma». Ganadores de cinco premios Grammy y miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, son recordados por su disco revelación «Dookie» de 1994, que se convirtió en un fenómeno mundial y es considerado clave en el resurgimiento del interés general por el punk rock.

Las últimas entradas para el concierto de Green Day en Chile 2025 están disponibles a través de Ticketmaster.cl

Relacionados

El Ciudadano

Vuelve Tonto Pero Feo con toda su artillería punk rock al Bar de René

Hace 2 semanas
El Ciudadano

El sello Sonora Beat invita a su Primer Concierto, con lanzamientos y sorpresas

Hace 4 semanas
El Ciudadano

¡Vuelven los Sex Pistols! La leyenda del punk regresa a Chile tras casi 30 años

Hace 1 mes
El Ciudadano

A Place To Bury Strangers, "la banda más ruidosa de Nueva York", encabeza el Festival Ruidograma

Hace 1 semana
El Ciudadano

Avantasia vuelve a Chile con nuevo disco y show del alto impacto

Hace 2 meses
El Ciudadano

Debut oscuro y poderoso! Cemetery Skyline anuncia su primer concierto en Chile

Hace 2 meses
El Ciudadano

Joe Vasconcellos anuncia gira para celebrar los 30 años de su clásico disco "Toque"

Hace 2 meses
El Ciudadano

Quiero Salir Del Mundo y escuchar a MUGRE

Hace 3 meses
El Ciudadano

Saiko celebra sus 25 años en el Gam

Hace 3 semanas

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano