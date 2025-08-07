Green Day en Chile 2025: BBS Paranoicos es la banda nacional invitada para abrir «The Saviors Tour» en Santiago

El Parque Estadio Nacional se prepara para una noche histórica. El próximo 30 de agosto, la icónica banda punk nacional BBS Paranoicos será la encargada de abrir el concierto de Green Day en Chile. Este evento, parte de la gira «The Saviors Tour» del trío californiano, promete ser una cumbre del punk rock, reuniendo a dos generaciones del género en un mismo escenario.

BBS Paranoicos, con más de 30 años de trayectoria, se ha consolidado como una de las bandas más influyentes del rock chileno. Su sonido potente y sus letras de crítica social han cimentado una base de fieles seguidores. El cuarteto vive un nuevo capítulo tras la incorporación de Ignacio «Nachoko» Ibarra como nueva voz en 2024, lanzando su décimo disco de estudio, «Claroscuro», y reafirmando su constante evolución y compromiso con la escena independiente.

Al cartel se suma la presencia del quinteto inglés Bad Nerves, conocido por su enérgica propuesta de powerpop y rock-punk. Un show que promete ser una experiencia completa para los amantes del género.

Green Day, por su parte, regresa a Santiago para promocionar su más reciente álbum, «Saviors», lanzado en 2024. Este trabajo incluye sencillos como «The American Dream Is Killing Me» y «Dilemma». Ganadores de cinco premios Grammy y miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll, son recordados por su disco revelación «Dookie» de 1994, que se convirtió en un fenómeno mundial y es considerado clave en el resurgimiento del interés general por el punk rock.



Las últimas entradas para el concierto de Green Day en Chile 2025 están disponibles a través de Ticketmaster.cl