Grupo Luksic en el TOP 25 de las familias más millonarias del planeta: Afps chilenas entre principales inversionistas de sus empresas

Luksic ingresa al Top 25 de dinastías billonarias mundiales en ranking que refleja desigualdad patrimonial

La familia Luksic se ha consolidado como la única dinastía sudamericana dentro de las 25 más ricas del mundo según el ranking “Las familias más ricas del mundo 2025”, publicado este miércoles por la agencia financiera Bloomberg. El clan chileno ocupa el puesto 25 del listado, con un patrimonio estimado superior a los US$46.000 millones, fortuna gestionada a través del holding Quiñenco.

Este conglomerado controla empresas líderes en sectores estratégicos como la banca (Banco de Chile), minería (Antofagasta Minerals), bebidas (CCU), telecomunicaciones, transporte marítimo (SAAM) y energía (ENEX), además del canal de televisión Canal 13, lo que evidencia una diversificación clave para su crecimiento sostenido.

El informe de Bloomberg detalla que la riqueza combinada de las 25 familias líderes a nivel global aumentó en US$358.700 millones durante el último año, alcanzando un total de US$2,9 billones. Este crecimiento es atribuido por la publicación al alza en los mercados bursátiles y a la fuerte demanda de ciertas materias primas. La lista es encabezada por la familia Walton (dueña de Walmart, EE.UU.), seguida por dinastías de Medio Oriente como Al Nahyan (Emiratos Árabes) y Al Saud (Arabia Saudita), y europeas como los propietarios de Hermes y Chanel, destacando la concentración de capital en regiones tradicionalmente poderosas.

En contrapunto a la celebración del hito empresarial, la Fundación SOL publicó un análisis crítico que contextualiza esta riqueza dentro de la realidad económica chilena. La institución señala, citando datos de Forbes, que la fortuna de los Luksic se estima en más de US$28.100 millones y destaca que, a través de siete de sus empresas, el grupo ha recibido inversiones por más de US$6.715 millones desde los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos, recursos administrados por las AFP.

Mientras la fortuna familiar se posiciona entre las mayores del orbe, la Fundación SOL contrasta esta realidad con el sistema previsional chileno. Según sus datos, la mitad de las personas que cotizaron entre 35 y 40 años en las AFP y jubilaron en octubre de 2025, obtuvieron una pensión de vejez autofinanciada menor a $293.023. Este contraste lleva a la fundación a plantear una crítica directa al modelo: “¿AFP para quién?”, cuestionando para quién funciona realmente el sistema de capitalización individual.

El ingreso de los Luksic a este exclusivo ranking global no solo subraya su influencia económica transnacional, sino que también ha reavivado el debate nacional sobre la distribución de la riqueza, la inversión de los ahorros previsionales y la desigualdad patrimonial. El caso sintetiza una paradoja nacional: la proyección internacional de un conglomerado chileno contrasta con las persistentes deficiencias en seguridad social para una gran parte de la población que, indirectamente, a través de sus cotizaciones, ha contribuido a capitalizar a estos mismos grupos económicos.

