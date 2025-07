Grupo parlamentario denuncia a Labbé y Kaiser ante Comisión de Ética por apología a crímenes de la dictadura

Diputados denuncian a ultraderechistas Labbé y Kaiser por apología de crímenes de la dictadura y amenazas a militantes del Partido Comunista

Parlamentarios de la bancada de Acción Humanista y Partido Comunista de Chile, entre ellos Lorena Pizarro, Karol Cariola, Boris Barrera, Carmen Hertz, Luis Cuello, Natalia Castillo, Tomás Hirsch, Daniela Serrano, Hernán Palma, Matías Ramírez, Ana Maía Gazmuri, Lorena Pizarro, María Candelaria Acevedo, Boris Barrera, presentaron una denuncia ante la Comisión de Ética de la Cámara contra Cristián Labbé y Johannes Kaiser por incitar al odio y exaltar crímenes de la dictadura.

Los legisladores acusan a los ultraderechistas de amenazar a quienes militen en el Partido Comunista y de deformar el concepto de derechos humanos: “Hemos denunciado ante la Comisión de ética a los ultraderechistas Cristián Labbé y Johannes Kaiser por amenazar a quienes militen o adhieran al Partido Comunista de Chile, por exaltar y hacer apología de los crímenes de exterminio, por el empeño en deformar la naturaleza del concepto Derechos Humanos, por el agravio y atentado al derecho a la memoria de un país traumatizado y que visiblemente configuran un patrón de conducta, sus discursos de odio de tintes golpistas llevan asociados graves consecuencias”.

La diputada Hertz había comentado previamente: “Johannes Kaiser señala no “dudar” un instante en un nuevo golpe de estado, no duda en transformar a Chile en un reducto del terror, no duda en asesinar y masacrar a cientos de personas, no duda en hacer desaparecer, prisioneros políticos lanzándonos al mar o enterrándolos en fosas clandestinas, no duda en degollar opositores políticos, no duda en quemar vivos a jóvenes manifestantes, no duda en crear decenas de campos de concentración y exterminio a lo largo del país, éste es el “ plan de acción “ de la derecha en Chile”.

Diversos parlamentarios han alertado sobre el riesgo de estos discursos golpistas, vinculándolos con ataques a la democracia. La acción busca sanciones éticas y un freno a la propagación de narrativas que, según los denunciantes, buscan reivindicar crímenes de lasa humanidad.

Diputada Musante: “No toleraremos amenazas a la democracia”

La diputada independiente, Camila Musante, de la bancada PPD, publicó en sus cuentas de redes sociales, un video, señalando: “No toleraremos amenazas a la democracia como las del diputado Johannes Kaiser, quien dijo que apoyaría un golpe de Estado si se repitieran las condiciones del ’73. Debe ir a Comisión de Ética. No podemos permitir apología de la dictadura ni justificar violaciones a los DD.HH”.