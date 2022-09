Grupos de extrema derecha coordinados por Pancho Malo insultan a Fabiola Campillai y Ana Lya Uriarte a las afueras del ex Congreso

Este lunes, la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, sostuvo una reunión con dirigentes de diferentes partidos políticos, con el fin de abordar la continuación del proceso constituyente.

La reunión se llevó a cabo en la sede del ex Congreso Nacional y se invitó a 40 personas.

Entre las personas invitadas, se encuentra la senadora independiente Fabiola Campillai, quien recibió insultos por parte de una de las integrantes de la protesta liderada por Francisco Muñoz, mejor conocido como Pancho Malo y quien en el 2000 estuvo seis meses presos por homicidio.

Este último, además, ofendió y realizó otros gritos contra la ministra Ana Lya Uriarte al momento en que llegaba a la sede del Congreso Nacional en Santiago, refiere ADN.

Equipos coordinados por Pancho Malo continúan realizando aprietes, en esta ocasión a Senadora Campillai

“Por mi general Pinochet“, fue algo que se le alcanzó escuchar a la manifestación de partidarios de la extrema derecha coordinados por Pancho Malo.

“No pueden robar la democracia“ y “Chile es y será un país de libertad“, también vociferaron en las afueras del ex Congreso Nacional.

Todo en el marco de una protesta en la que había muchas adultas mayores.

Asimismo, Francisco Muñoz le gritó a la ministra del Segpres: “Sinvergüenzas con poder“, mientras, a la senadora Fabiola Campillai una persona le dijo que son “unos ladrones asquerosos, rata inmunda“.

pancho malo liderando protesta y amenazando a Fabiola Campillai…

pancho malo liderando protesta y amenazando a Fabiola Campillai…

Cobardes

Campillai cuestiona propuesta sobre comisión de expertos

La senadora Fabiola Campillai fue una de las participantes de la reunión, y a su llegada manifestó que la nueva Convención debe estar conformada por todos los sectores, y cuestionó que la propuesta de nueva Constitución esté escrita por una Comisión de Expertos.

«Si estoy aquí es para representar al pueblo, a la gente independiente. Yo no quise que quedáramos fuera, porque yo no quiero que esto sea de nuevo un 15 de noviembre, en el que el acuerdo por la paz no nos ayudó en nada», expresó Campillai antes de ingresar al exCongreso.

La parlamentaria comentó que en la nueva convención debe estar conformada por «independientes, representantes de pueblos originarios y de personas con discapacidad», refiere MegaNoticias.

Sobre la propuesta de parte de la oposición que pide una comisión de expertos y no una convención para redactar la Carta Magna, expresó «no me parece, porque para mí la constitución la escribe el pueblo y sólo así vamos a tener una buena constitución».

Por su parte, en redes sociales, manifestó su compromiso de respaldar la continuidad del proceso constituyente.

«Tenemos la obligación de continuar nuestra labor de construir este nuevo camino, con constituyentes electos por la ciudadanía, con un sistema que garantice la paridad, la participación de independientes, organizaciones sociales, pueblos originarios y personas con discapacidad. Los problemas de la democracia se resuelven con una mejor democracia», escribió en la red social.