¿Guerra de propaganda?: Develan la grotesca manipulación informativa en caso de supuestos bebés decapitados en Israel

La guerra de Israel y la manipulación informativa

La manipulación informativa en el conflicto de Israel y Palestina se ha convertido en un tema de gran preocupación a nivel internacional entre las expresiones democráticas defensoras de los derechos humanos.

El cerco informativo que limita la libertad de prensa en esta región se debe en gran medida a la influencia de actores políticos y la polarización de la narrativa en torno al conflicto. Israel, en muchas ocasiones, ha sido presentado como una víctima constante, mientras que se pasa por alto la ocupación militar, el sistema de apartheid y los crímenes de lesa humanidad que se han denunciado y que lleva decenas de años.

Esta tendencia se atribuye en parte a la influencia política militar hegemónica, la censura y la presión mediática ejercida por grupos de interés.

La reciente difusión de noticias falsas o no verificadas, como el caso de la supuesta decapitación de bebés por parte de Hamas, plantea interrogantes al tratamiento informativo, que involucró, incluso, hasta el propio presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

Los “40 bebés decapitados”

Numerosas publicaciones en medios informativos y redes sociales denunciaron la semana pasada el supuesto hallazgo de bebés decapitados por Hamás en el kibutz Kfar Aza. Algunos de estos mensajes elevan la cifra de víctimas de estas mutilaciones a 40 niños, y esto dio lugar a una serie de reacciones e informaciones contradictorias.

Si bien, existen numerosos testimonios de ejecuciones cometidas por Hamás a población civil en Israel, finalmente, el origen noticioso no generó evidencias, incluso, algunos medios occidentales, tuvieron que dar a conocer verificadores, en medio de un supuesto comunicado de Hamás que aclaraba que dicha información no era cierta.

“Medios internacionales informaron de estos crímenes citando a fuentes sanitarias o militares israelíes. Sin embargo, hasta la fecha no se conocen fotografías ni videos que demuestren los hechos concretos —la decapitación de 40 bebés— ocurridos el pasado sábado 7 de octubre”, señala el verificador de la agencia internacional EFE.

“De hecho, aunque la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, denunció este jueves la decapitación de algunos bebés, así como la calcinación y asesinato de niños en el ataque lanzado el pasado sábado desde Gaza por el grupo islamista palestino Hamás, un oficial israelí ha aclarado posteriormente a la CNN que el Gobierno no puede confirmar que las víctimas de decapitaciones cometidas por Hamás fueran niños”, afirma la agencia internacional

De acuerdo a la publicación de numerosas fuentes de prensa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo la semana pasada que durante sus años de trabajo en el gobierno nunca pensó que “vería” o “tendría confirmadas imágenes de terroristas decapitando niños”.

Sin embargo, posteriormente, de acuerdo con el diario The Washington Post, quien fue el primero en informar sobre la rectificación del gobierno Biden, la Casa Blanca señaló que “ni el presidente ni funcionarios del gobierno han visto las imágenes o han podido confirmar los reportes” de estos hechos “de manera independiente”.

“Varios medios de comunicación tanto en Estados Unidos como en Israel han hecho eco de declaraciones de las Fuerzas de Defensa israelíes y del gobierno de Benjamin Netanyahu afirmando que encontraron los cuerpos de menores de edad decapitados tras un ataque de Hamás en al kibutz Kfar Aza este sábado”, destacaba FORBES.

Además de la Agencia EFE, la agencia estadounidense CNN, señaló el 12 de octubre: “El Gobierno israelí no confirmó la afirmación específica de que los atacantes de Hamas cortaron las cabezas de bebés durante su perturbador ataque del 7 de octubre”, dijo, según el medio, un funcionario israelí a CNN, contradiciendo una declaración pública anterior de la Oficina del Primer Ministro.

«Ha habido casos de militantes de Hamas que han llevado a cabo decapitaciones y otras atrocidades al estilo de ISIS. Sin embargo, no podemos confirmar si las víctimas eran hombres o mujeres, soldados o civiles, adultos o niños», dijo el funcionario.

La guerra de propaganda

Para el periodista con experiencia en prensa, radio, televisión e Internet, Iñigo Sáenz de Ugarte, fundador del medio Público, quien determina los orígenes de estas informaciones: “A partir del martes, comenzó una segunda batalla en torno a lo ocurrido en Kfar Aza, la guerra de la propaganda que siempre ha acompañado al conflicto israelí-palestino. El Ejército invitó a un grupo numeroso de periodistas extranjeros a que visitaran la población para que la noticia se extendiera con rapidez. Varios de los principales medios israelíes no fueron convocados, pero sí por ejemplo un equipo de un canal israelí de noticias, que pasó a ser la primera, y durante unas horas, única fuente de los hechos”.

“He hablado con algunos de los soldados y me dicen que lo que han visto al entrar en las casas ha sido a bebés con la cabeza cortada. Eso es lo que han dicho. Familias halladas en sus camas”, dijo a la cámara la reportera Nicole Zedeck del canal i24News. La cuenta oficial del Estado de Israel en Twitter, que gestiona el Ministerio de Exteriores difundió el vídeo con el testimonio de Zedeck y las palabras “40 bebés asesinados”.

Un oficial llamado David Ben Zion de la unidad que recuperó el kibbutz y que combatió contra los miembros de las Brigadas Izzadim Al Qassem dijo ante la cámara de i24News que se habían producido esas decapitaciones. “Ellos decapitaron a niños. Decapitaron a mujeres

Al respecto, el periodista español relata: “Por mucho que la cifra de víctimas fuera mucho mayor en el ataque al festival rave en el desierto del Neguev, donde fallecieron tiroteadas en torno a 250 personas, la noticia de Kfar Aza tenía un impacto aun más dramático al haber niños o bebés entre los asesinados, como también lo tienen las imágenes de niños rescatados sin vida de los escombros de los edificios bombardeados en Gaza. Desde ese punto de vista, la gran cobertura recibida en las primeras horas no era extraña ni el valor que tenía para el Gobierno como arma de propaganda en un momento en que las televisiones difunden imágenes de los ataques masivos de Gaza”.

Agrega Iñigo Sáenz de Ugarte: “Sin embargo, el relato de los hechos se limitaba al testimonio de soldados que no había sido confirmado por el Ejército de forma oficial, algo que no suele tardar mucho tiempo. Los periodistas no vieron esos cadáveres decapitados. Sí observaron seis cadáveres de víctimas israelíes introducidos en bolsas negras en la entrada del pueblo, otros cuatro en una pista de baloncesto, más cuerpos cubiertos con mantas y otros de los asaltantes”.

El periodista e investigador español, explicando la trama en Público.es de los medios que se entrelazaron para propagar dicha información, relata sobre estos hechos: “La matanza había existido y sus dimensiones eran estremecedoras. Ningún medio conocía con exactitud datos esenciales para justificar esos titulares. Pero la noticia ha cumplido su misión como herramienta de propaganda justo cuando el Ejército se prepara para el futuro asalto por tierra sobre Gaza que ya ha comenzado a través de los bombardeos. Para el Ejército, ya no es necesario entrar en detalles (…) La historia tiene un giro final no tan inesperado. David Ben Zion, ese oficial que dijo a i24News que “ellos decapitaron a niños”, es un ultraderechista que en su vida civil es el vicepresidente del Consejo Regional de Samaria, una organización de colonos que dirige los asentamientos israelíes del centro y norte de Cisjordania y que cree firmemente que todos esos territorios palestinos pertenecen por derecho propio a los judíos

