Guerra en Ucrania: Todos los caminos conducen a Biden

Ucrania es la segunda reserva de gas más importante de Europa después de Rusia y la alternativa energética para proveer de combustible al “viejo mundo” frente al proyecto del Kremlin y el Nord Stream 2. Arruinar el plan maestro de Putin y evitar la dependencia europea del gas ruso, parte de ajedrez de la OTAN en suelo ucraniano hace más de una década que llevó a una guerrra, donde Biden, al menos, tiene mucho que aclarar.

Lo cierto es que hoy Rusia toma poco a poco, el control de Ucrania, mientras Estados Unidos y Biden, apuestan por el negocio de extender el conflicto lo más posible, enviando armas con sus socios de la OTAN, y así exista un elemento de drama humano mayor en el guión, como lo es una guerra.

Detrás de la pantalla que roba la atención mundial, la debacle económica que enfrenta Estados Unidos, intenta pasar lo más desapercibida posible, haciendo que los países periféricos, en especial los latinoamericanos, paguen el coste de la enfermedad de su sistema financiero central.

Pero, todos los caminos apuntan a Biden. El vínculo es directo, su hijo: Hunter Biden y su estadía en Ucrania.

El guerrerista presidente de Estados Unidos, (apoyó la expansión de la alianza de la OTAN en Europa del Este y su intervención en las Guerras Yugoslavas de la década de 1990. Respaldó la la guerra de Irak en 2002. Apoyó la intervención militar de la OTAN en Libia en 2011) desde los tiempos en que fue vicepresidente de la administración Obama, mediante su hijo, extendió las garras de los intereses norteamericanos en el sector energético ucraniano.

Lo anterior se ha querido poner como una Fake News, por algunos chequeadores de información, argumentando que todo sería falso, pues Hunter Biden, actualmente NO es parte del directorio de Burisma ( importante empresa privada del gas y petróleo en Ucrania) , el problema es que el hijo del presidente de Estados Unidos SÍ fue CEO de Burisma.

Hunter Biden fue parte del directorio de Burisma entre los años 2014 y 2019.

Biden fue vicepresidente de Estados Unidos desde el 2008 al 2017.

Hunter Biden renuncia del cargo en Burisma en 2019, pues venía una investigación enorme en contra de su padre, liderada por el mismo Trump y el partido Republicano. De ese modo evita perjudicar la carrera presidencial de su padre Joseph Biden.

Cuento en corto.

Computador delator

Más allá de los antecedentes revelados en breve, existen varios elementos que dan cuenta de los vínculos de los Biden con el gas ucraniano. Ellos vienen de las pericias sobre el computador personal de Hunter Biden, el que se dejó para reparar en un servicio técnico , y nunca se volvió por él.

A su vez, existen pruebas de pagos de dineros y una serie de nombramientos de hombres claves ligados a Joe Biden en empresas de gas ucranianas, que son parte del puzzle y que detallamos más adelante en este reporte y no tienen que ver con el episodio del computador.

Las pruebas encontradas en el disco duro del computador, aquellas de las que se sabe y fueron ventiladas por el New York Post, ha sido desestimadas por otros medios, pues señalan no existir una contra prueba de estas. De hecho Facebook y Twitter limitaron el alcance de estas publicaciones.

Copia de estas pruebas fueron entregadas según el propietario del servicio técnico al FBI, pero éste organismo ha declinado a dar respuesta sobre la materia.

El propietario de la tienda de computadores, finalmente decidió cerrar su local por amenazas de muerte en su contra.

Fueron 3 los computadores que llegaron a la tienda de reparación. Uno de ellos contenía la información clave, el que tenía un sticker de una fundación ligada a los Biden.

Dentro de los documentos encontrados, destaca un mail recibido de Vadym Pozharskyi, uno de los hombres claves en Burisma en el que se puede leer textual: Querido Hunter, gracias por invitarme a DC y darme la oportunidad de conocer a tu padre y pasar [sic] un tiempo juntos. Es realmente [sic] un honor y un placer”, dice el correo electrónico.

La cena del 16 de abril de 2015 se llevó a cabo en el conservatorio interior del Café Milano en Georgetown, cuyo lema es «Las personas más poderosas del mundo se reúnen aquí».

En un correo electrónico anterior de mayo de 2014, Pozharskyi, ejecutivo de Burisma, pide a Hunter «consejos sobre cómo podría usar su influencia» en nombre de la empresa.

BURISMA – ROSEMONT SENECA

Burisma es la empresa de Gas Ucraniana en la que efectivamente el hijo de Biden trabajó. Rosemont Seneca es la empresa en Estados Unidos de Hunter Biden en sociedad con Devon Archer. Ambos amigos del hijastro de John Kerry Christopher Heinz, quien decidió alejarse del par, el 2014 al enteder andban en nada limpio.

Recordemos que en 2019 se informó que Hunter Biden, a través de la empresa de su socio comercial Devon Archer de Rosemont Seneca Boa, recibió fondos de Burisma. Los estados de cuenta bancarios de Morgan Stanley muestran que desde mayo de 2014 hasta octubre de 2015, Burisma transfirió $4,817,000 a Rosemont, y Rosemont transfirió $871,000 en recompensas a las cuentas de Biden. Al mismo tiempo, los fondos fueron «lavados» a través de la sucursal letona del PrivatBank ucraniano. En esta fecha Hunter Biden estaba en Ucrania. Aquí los documentos que respaldan las transacciones, en elnace vigente, pese a que desde abril del 2022 ha sido removido de Wikipedia las anotaciones referentes a Rosemont.

https://s3.documentcloud.org/documents/6003585/Rosemont-Seneca-Bohai-Bank-Records-Listing.pdf

Un poco de historia

En 2014, Hunter Biden, que estaba perdido al ser dado de baja de la Marina de los EE. UU. por una prueba positiva de drogas de cocaína, y consumo de crack hasta donde se sabe, se unió a la junta de Burisma, ganando un salario mensual informado de $ 50,000.

En tiempos que Biden era el vicepresidente de Estados Unidos, su hijo Hunter Biden vino a Ucrania para ponerse a la cabeza de la empresa privada de gas Burisma, empresa con un importante historial de corrupción.

Pero eso no sería todo, en 2017 el ex secretario de Energía de Estados Unidos, Rick Perry, hombre de Trump, curiosamente , aunque en política se dice no existen los amigos, pondría a la cabeza de la principal compañía de Gas ucraniano NaftoGaz a Amos Hochstein, ex asesor de Joe Biden.

Perry fue designado como Secretario de Energía y fue confirmado por el Senado de los Estados Unidos en una votación de 62 a 37 el 2 de marzo de 2017. El 17 de octubre de 2019, Perry informó al presidente Trump que tenía la intención renunciar como secretario de Energía a fin de año. Dejó el cargo el 1 de diciembre de 2019.

Rick Pery posando su «garra imperial» sobre el brazo del Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky

Los Biden estaban en dos frentes del gas Ucraniano, en el mundo privado con Burisma y el hijo de Biden y en el público con Naftogaz , gracias a la operación de Perry dejando a a Amos Hochstein, ex asesor de Joe Biden en el directorio.

Pero Holchstein sentiría temor de que algo no saldría bien. Amos Hochstein forma parte del consejo de supervisión desde 2017. Amos Hochstein formó parte del consejo de supervisión desde 2017, mismo año que renuncia.

“Naftogaz recibió un aviso oficial del miembro del consejo de supervisión Amos Hochstein confirmando su renuncia como director independiente en el consejo de supervisión de la empresa”

Perry operaría nuevamente, para poner en Naftogaz a Robert Bensh y Michael Bleyzer.

“El Gabinete de Ministros de Ucrania ha presentado al ciudadano estadounidense Robert Bensh, quien tiene una considerable experiencia laboral en el sector energético del país, al consejo de supervisión de Naftogaz Ukrainy como representante estatal.

La decisión correspondiente se encuentra consagrada en la resolución de gabinete N° 293-r de fecha 11 de marzo de 2020, cuyo texto se encuentra disponible en el portal de gobierno.”

Extracto de entrevista del Council Foregin Relation al Presidente de Estados Unidos Joe Biden que da cuenta de su interés con lo que ocurría en Kiev impulsando una agenda anticorrupción mientas su hijo formaba parte de una empresa con alto historial de corrupción.

HAASS: Antes de llamar, solo quiero plantear otro tema antes de recibir otra pregunta o dos, que es Ucrania. Esta administración, a diferencia de la administración en la que trabajó, decidió proporcionar artículos de defensa limitados a Ucrania. ¿Crees que fue una sabia decisión? Y, en términos más generales, ¿ve algún margen para algún tipo de acuerdo sobre el este de Ucrania?

BIDEN: La respuesta es sí, creo que fue una sabia decisión. Pero, de nuevo, estuve presionando eso durante dos años antes de que nos fuéramos, así que. Y la razón es que creo que cuanto más subes la apuesta, el costo para Rusia por su agresión, quiero decir, como todos saben, y saben esto mejor que nadie, saben, la gran mentira sobre Ucrania en —y el resto de Rusia es que no hay soldados rusos comprometidos. No se están muriendo. No hay bolsas para cadáveres que vuelvan a casa, etcétera. Porque existe una abrumadora oposición por parte del cuerpo político en Rusia para involucrarse en Ucrania en un sentido militar.

¿Creo que son? Creo que el Donbas tiene potencial para poder resolverse, pero se necesitan dos cosas. Ahora falta una de esas cosas. Y es que estoy desesperadamente preocupado por la recaída por parte de Kiev en términos de corrupción. Hicieron, quiero decir, les daré un ejemplo concreto. Yo era, no yo, pero resultó que esa fue la tarea que obtuve. Tengo todos los buenos. Y así obtuve Ucrania. Y recuerdo haber ido, convencido a nuestro equipo, a nuestros líderes, convenciéndolos de que deberíamos proporcionar garantías de préstamos. Y pasé, supongo, el 12 , 13hora de Kiev. Y se suponía que debía anunciar que había otra garantía de préstamo de mil millones de dólares. Y obtuve el compromiso de Poroshenko y de Yatsenyuk de que tomarían medidas contra el fiscal estatal. Y no lo hicieron.

Así que dijeron que tenían, que se dirigían a una conferencia de prensa. Dije, nah, no voy a—o, no vamos a darte los mil millones de dólares. Dijeron, no tienes autoridad. No eres el presidente. El presidente dijo, dije, llámalo. (Risas.) Dije, les digo, no obtendrán los mil millones de dólares. Dije, no obtendrás los mil millones. Me iré de aquí en, creo que fueron unas seis horas. Los miré y dije: me voy en seis horas. Si el fiscal- Viktor Shokin no es despedido, no obtendrá el dinero. Bueno, hijo de puta. (Risas.) Lo despidieron. Y pusieron en su lugar a alguien que era sólido en ese momento.

Por su parte Viktor Shokin considera que Biden «instó de manera repetida» a que fuera destituido cuando era fiscal en Ucrania, desde febrero de 2015 a abril de 2016. La investigación estaba centrada en el grupo gasístico ucraniano Burisma, del cual Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente demócrata estadounidense, integraba su Consejo de vigilancia.

Finalmente y desde nuestro medio de comunicación podemos decir que si bien no se puede escindir a la responsabilidad a lo que sucede en Ucrania, de la decisión del Kremlin de contra atacar , los gatillantes centrales del conflicto siguen estando ligados al imperio anglo, sus aliados, el control de recursos naturales, y su enemistad con Rusia en distintos momento de la historia de la humanidad.

El Ciudadano

https://www.cfr.org/event/foreign-affairs-issue-launch-former-vice-president-joe-biden

https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/Ukraine%20Report_FINAL.pdf