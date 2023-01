Guía de visionado para no perderse en los Óscar 2023: ¿Dónde ver las nominadas a Mejor Película?

Este martes se dieron a conocer los nominados a los Premios Óscar 2023, una diversa lista conformada por taquilleros blockbusters, dramas bélicos, películas biográficas y comedias existencialistas. Y si bien la premiación tendrá lugar el próximo domingo 12 de marzo, muchas de las cintas nominadas ya se encuentran disponibles en distintas plataformas de streaming y otras tantas se estrenarán en salas de cine de nuestro país durante el mes de febrero.

Para llegar a la 95° edición de los premios de la Academia lo más informado posible (y poder enojarnos con justa razón al momento de la premiación), desde El Ciudadano elaboramos esta guía de visionado con las plataformas y fechas en las cuales podrás disfrutar de las nominadas a Mejor Película.

Elvis

La película basada en la historia del rey del rock and roll se centra en su relación con el coronel Tom Parker, su enigmático manager que lo acompañó durante 20 años de su carrera. Este singular biopic muestra el ascenso de Elvis Presley a la fama y su estrellato sin precedentes en el mundo, todo esto en contexto de una profunda revolución cultural en Estados Unidos.

¿Dónde verla? Elvis se encuentra disponible en HBO Max

Sin novedad en el frente (All Quiet on the Western Front)

Esta cruda cinta alemana producida sorprendió a algunos que no esperaban verla incluida dentro de las nominadas a Mejor Película. Sin embargo, el drama bélico protagonizado por Felix Kammerer no solo está optando al gran galardón de la noche, sino que recibió nueve nominaciones en total, entre las que se incluyen Mejor Guión Adaptado, Mejor Fotografía y Mejor Película Extranjera. Sin novedad en el frente relata las terribles experiencias y la angustia de un joven soldado alemán en el frente occidental durante la Primera Guerra Mundial.

¿Dónde verla? All Quiet on the Western Front se encuentra disponible en Netflix

Top Gun: Maverick

Después de más de treinta años de servicio como uno de los mejores aviadores de la Armada, Pete «Maverick» Mitchel (Tom Cruise) se encuentra donde siempre quiso estar: superando los límites como un valiente piloto de pruebas. Cuando es destinado a la academia de Top Gun con el objetivo de entrenar a los pilotos de élite para realizar una peligrosa misión en territorio enemigo, Maverick se encuentra allí con el joven teniente Bradley Bradshaw (Miles Teller), el hijo de su difunto amigo «Goose».

¿Dónde verla? Top Gun: Maverick se encuentra disponible en Apple TV+

El triángulo de la tristeza (Triangle of Sadness)

Tras la Semana de la moda, Carl y Yaya, pareja de modelos e influencers, son invitados a un yate en un crucero de lujo. Mientras que la tripulación brinda todas las atenciones necesarias a los ricos invitados, el capitán se niega a salir de su cabina, a pesar de la llegada inminente de la célebre cena de gala. Los eventos toman un giro inesperado y el equilibrio de poder se invierte cuando se levanta una tormenta que pone en peligro el confort de los pasajeros.

¿Dónde verla? Si bien Triangle of Sadness no se encuentra disponible en streaming, sí puedes arrendarla en Apple TV+ y en la Google Play Store

Avatar: El Camino del Agua (Avatar: The Way of Water)

Trece años después de la primera cinta, James Cameron nos regresa al mundo de Pandora para mostrarnos la vida familiar de Jake Sully y Neytiri, quienes deberán enfrentarse una vez más a las fuerzas terrícolas. Ambos deberán emprender un largo viaje junto a sus hijos para mantener a su pueblo a salvo y seguir con vida.

¿Dónde verla? Avatar: The Way of Water se encuentra actualmente en salas de cine y se espera su pronta llegada a Disney+

Todo en todas partes el mismo tiempo (Everything Everywhere All At Once)

Una de las favoritas para ganar el gran premio de la noche es esta comedia asiática con toques existencialistas, la cual narra la historia de Evelyn, una inmigrante china en Estados Unidos que se ve envuelta en una aventura para salvar el mundo tras una ruptura interdimensional. La protagonista interpretada por Michelle Yeoh deberá aprender a canalizar sus nuevos poderes para luchar contra los extraños y desconcertantes peligros del multiverso mientras el destino del mundo pende de un hilo.

¿Dónde verla? Everything Everywhere All At Once se encuentra disponible en Apple TV+

Los espíritus de la isla (The Banshees of Inisherin)

Ambientada en una isla remota frente a la costa oeste de Irlanda, esta cinta protagonizada por Colin Farrell y Brendan Gleeson cuenta la historia de dos amigos de toda la vida, Pádraic y Colm, quienes se encuentran en un callejón sin salida cuando Colm pone fin a su amistad de un modo abrupto. Un Pádraic atónito, ayudado por su hermana Siobhán y por Dominic (un joven con problemas), se esfuerza por reconstruir la relación, negándose a aceptar las negativas de su amigo de siempre. Cuando Colm le plantea a Pádraic un ultimátum desesperado, los acontecimientos se precipitan y provocan consecuencias traumáticas.

¿Dónde verla? The Banshees of Inisherin llega a las salas de cine nacionales el próximo 2 de febrero

Los Fabelman (The Fabelmans)

Steven Spielberg vuelve a la primera fila de los premios Óscar con este drama semi-autobriográfico ambientado en la década de 1950. La película cuenta la historia de un niño llamado Sammy Fabelman, quien, influido por su excéntrica madre, artista (Michelle Williams), y su pragmático padre, ingeniero informático (Paul Dano), descubre un secreto familiar devastador y explora cómo el poder de las películas puede ayudarlo a contar historias y a forjar su propia identidad.

¿Dónde verla? The Fabelmans llega a salas nacionales el próximo 9 de febrero

TÁR

Este aclamado drama sobre el mundo de la música convirtió a Cate Blanchett en la favorita para ganar el Óscar a Mejor Actriz de este año. TÁR cuenta la historia de una directora de orquesta reconocida mundialmente, quien está a días de grabar la sinfonía que la llevará a la cima de su carrera. La notablemente brillante y encantadora hija adoptiva de Tár, Petra, de seis años, tiene un papel clave en la tarea. Y cuando los elementos parecen conspirar contra Lydia, la joven se convertirá en un apoyo emocional importante para su madre en apuros.

¿Dónde verla? TÁR se encuentra actualmente en salas de cine de todo el país

Ellas hablan (Women Talking)

Esta película estrenada durante el Festival de Cine de Toronto se coló de manera inesperada en las nominadas a Mejor Película. Sin embargo, ha sido reconocida por la crítica por su profundidad emocional y la actualidad de su temática. La historia gira en torno a un grupo de mujeres que vive en una colonia religiosa aislada en medio de Bolivia y luchan por reconciliarse con su fe tras una serie de agresiones sexuales cometidas por los hombres de la colonia.

¿Dónde verla? Women Talking llegará a las salas de cine el próximo 23 de febrero