Guillermo Lasso asumió la presidencia de Ecuador con la promesa de acabar con la persecución política

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, dijo este lunes que en el país andino se terminó la persecución política y que trabajará en función de todos los ecuatorianos.

«Se acabó la persecución política en Ecuador, yo no he venido a saciar el odio de pocos; he venido a saciar el hambre de muchos», afirmó Lasso en su discurso ante la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) luego de ser posesionado como presidente de Ecuador para los próximos cuatro años.

El mandatario añadió que este lunes nace un nuevo siglo de republicanismo y termina la era de los caudillos.

«Este 24 de mayo, en este Gobierno que hoy nace, en este nuevo siglo de republicanismo que estamos a punto de arrancar, termina la era de los caudillos», dijo Lasso.

El presidente añadió que los gobiernos han fallado a Ecuador y no han estado a la altura de su gente, pues cayeron ante la tentación autoritaria y el obsceno culto al caudillo.

Según dijo Lasso, la experiencia indica que «quienes buscan todo el poder luego terminan buscando clemencia por los crímenes que ocurren cuando ese poder se les va de las manos».

Aseguró que como jefe democrático del Estado su fuerza no nacerá de cuán alto alce la voz para gritar sino de cuánto escuchará al pueblo antes de hablar.

El primer mandatario garantizó que no acumulará más poder en la figura del presidente y se limitará a ejercer las funciones que le corresponden al Ejecutivo.

«No perseguiremos a nadie, no callaremos a nadie; gobernaremos para todos», destacó Lasso.

Llamó a la unidad nacional

«Aquí, ante los ojos de nuestros ciudadanos hago un llamado a la unidad nacional, un llamado a la unidad que debe ser atendido cívicamente, porque nuestra lealtad va más allá de unas siglas, va más allá de los colores de un partido; nuestra lealtad es, ante todo, con el amarillo, azul y rojo del Ecuador (colores patrios)», dijo Lasso en su alocución, desde la Asamblea Nacional de Ecuador, luego de ser investido presidente de la República.

El primer mandatario añadió que espera en el poder legislativo un debate constructivo, apasionado y vibrante, en el que prime la búsqueda de la verdad y el bien para los ecuatorianos.

«Necesitamos lo mejor de este gobierno, de la ciudadanía y de cada partido democrático», enfatizó Lasso.

El nuevo presidente dijo que espera ser testigo de la recuperación parlamentaria como escenario de la soberanía popular y llamó a todos los ecuatorianos a colaborar en el desafío, en un país con históricos niveles de desempleo y altísimas tasas de desnutrición infantil, entre otros graves problemas.

Lasso es el presidente número 47 de Ecuador.

