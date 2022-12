Haatepah Clearbear, el joven indígena que destacó en Revista Vogue y que triunfa en el mundo de la moda

A sus 25 años de edad, Haatepah Clearbear es un modelo profesional con un importante reconocimiento internacional.

Nació en 1998. Coyotl y su hermano gemelo, Claro Oso, crecieron en las afueras de San Francisco en Pacifica, California, donde fueron criados por sus dos padres adoptivos. Se mudaron a Los Ángeles desde el Área de la Bahía después de que uno de sus padres falleciera de cáncer

Tras descubrir que provenía de origen de pueblos indígenas como Kumeyaay y Chichimeca-Guamare, Haatepah Clearbear se convirtió en un activista que defiende los derechos indígenas y aboga por el cambio climático.

Durante años pensó que era latino y mexicano, porque de pequeño fue adoptado por una familia blanca y no conoció mucho de sus orígenes. Hoy sabe que sus pueblos son Kumeyaay, Chichimeca y Coahuiltecan después de un largo proceso de investigación.

Poco a poco su nombre y aspecto físico se fue dando a conoceren campañas publicitarias de Uniqlo, Youth to the. Su indígena mexicano no es común en ciertas pasarelas, “su belleza, aún hoy, tiende a no ser representada por lo que su presencia es tan importante en estas esferas”, señala un medio del espectáculo.

Entre ellas, la primera vez que la revista Vogue lo llamó a hacer parte de su edición, en su versión norteamericana, y este contacto ayudó a lanzarlo a la fama en su edición de abril del 2020.

Precisamente, la buena acogida de Haatepah Clearbear en el mundo de la moda después de aparecer en la revista hizo que Vogue lo llamara por segunda vez, en la importante sección Iconos de México.

En esta segunda edición, que fue publicada en septiembre del 2021, el modelo habla más a profundidad de su cultura y ayuda a visibilizar su papel en el mundo. Habla sobre cómo es su trabajo a la hora de aclarar los mitos y dudas sobre las culturas indígenas.

Clearbear ha usado esa exposición constante en los medios para defender el planeta y los derechos de los nativos. Asegura que el aspecto ambiental va al cien por ciento de la mano con la reivindicación de sus orígenes, porque ellos son ecologistas natos, siempre han sabido domesticar y controlar la tierra y no luchar contra ella.

La historia de Clearbear, también se relaciona con la de Q’orianka Kilcher, actriz de Hollywood, bailarina y cantante, quien desde temprana edad ha realizado diversos pronunciamientos y acciones a favor de la naturaleza y de los derechos de los Pueblos Indígenas de diferentes países.

Q’orianka Waira Qoiana Kilcher fue criada en Hawái y posteriormente en Los Ángeles, aunque de raíces suizo-peruana-indígena. Su padre (artista) pertenece a la cultura indígena quechua-huachipaeri, mientras que su madre, Saskia Kilcher (activista de derechos humanos), es de ascendencia suiza, aunque nacida en Alaska.

