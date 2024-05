Habla por primera vez uno de los conscriptos que hizo la caminata en Putre: «Se nos obligó a marchar 10 kms en polera (a las 7 am)»

Durante la tarde de este domingo 5 de mayo, habló por primera vez uno de los conscriptos que realizó la trágica caminata de Putre, Cristóbal Sanhueza, quien a través de su relato contrastó la información oficial entregada por el Ejército respecto a los implementos y vestimenta usadas, en la instrucción militar la que tuvo como consecuencia el fallecimiento de Franco Vargas, y la infección respiratoria en otros 45 soldados.

«Se nos obligó a sacarnos el cargo de protección para el frío. Estuvimos a polera, con camisa no más. Yo exigí ponerme guantes y se me negó. Se nos obligó sacarnos el gorro, el gorro que es como una bufanda también, y se nos obligó a marchar 10 kilómetros literalmente como yo estoy vestido de polera y camisa. Jamás había un enfermero que te hacía bullying por estar enfermo. A mí me trató de maricón, de cobarde también por vomitar, por sentir fío», dijo Sanhueza ante las cámaras de 24 Horas.

Además, un vuelo proveniente desde Arica, traerá de regreso a Santiago a 30 conscriptos sobrevivientes de la tragedia de Putre.