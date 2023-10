Hace 106 años nació la gran Violeta Parra en San Fabián de Alico / San Carlos de Ñuble

“YO QUE ME ENCUENTRO TAN LEJOS,

ESPERANDO UNA NOTICIA,

ME VIENE A DECIR LA CARTA

QUE EN MI PATRIA NO HAY JUSTICIA:

LOS HAMBRIENTOS PIDEN PAN,

PLOMO LES DA LA MILICIA, SÍ.

DE ESTA MANERA POMPOSA

QUIEREN CONSERVAR SU ASIENTO

LOS DE ABANICO Y DE FRAC,

SIN TENER MERECIMIENTO.

VAN Y VIENEN DE LA IGLESIA

Y OLVIDAN LOS MANDAMIENTOS, SÍ.”