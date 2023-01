Hacen llamado a JUNAEB y Ministerio de Educación para mejorar calidad de alimentación a escolares con producción campesina

Preocupación desde dirigencia docente por mala calidad de la alimentación JUANEB licitados a empresas en establecimientos escolares.

También se denuncia el incumplimiento de producción local familiar campesina que posibilitaría acceder a una alimentación saludable.

“Como Colegio de Profesoras y Profesores de Galvarino, nos preocupa de sobre manera la integridad de nuestros estudiantes, es por ello que hoy revelamos, analizamos y entregamos alternativas viables para mejorar la calidad de los alimentos que se proporcionan a través de la junta nacional de auxilio y becas”, señala Paula Contreras, presidenta comunal.

Uno de los puntos que se destaca, es que, a partir del año 2017, se anunció que las empresas que se adjudiquen los procesos licitatorios de Junaeb, deberían adquirir el 15% de sus insumos para la elaboración de los alimentos a productores locales, como una forma de apoyar la agricultura familiar campesina y que las y los estudiantes coman productos más frescos y pertinentes.

Sin embargo, a juicio de Contreras, “A la fecha se han hecho denuncias de que esta política no sea ha cumplido y es por eso que, emplazamos a las actuales autoridades a fiscalizar para que se cumpla con esta propuesta que presenta un abanico de mejoras desde el menú ofrecido a estudiantes y hasta el fortalecimiento de las economías locales”.

Alimentación en la escuela

Desde la dirigencia de profesores y profesoras, se ha señalado que para nadie es un secreto que el servicio de alimentación en las escuelas no es bien recibido por las y los estudiantes, desde las pequeñas porciones, carnes altamente procesadas, y escasos productos frescos, nos llevan a entender la baja aceptación de las minutas por parte de las y los estudiantes, menús que además son impuestos con criterios centralistas.

“Actualmente el explosivo aumento de niños con TEA, obliga a observar los alimentos que se están entregando, ya que como todo alimento ingerido tiene una consecuencia en nuestros organismos, en los casos de niños con estas u otras condiciones de salud una alimentación alta en alimentos procesados aumenta las sintomatologías de sus condiciones”, señala Paula Contreras.

“Específicamente en la región de la Araucanía, Servicio Local Costa, son cientos las y los estudiantes de sectores rurales, por lo que los tiempos para alimentarse son espaciados, más si come una pequeña porción o no la consume toda, no le proporciona los nutrientes y energía que necesitan niñas y niños en desarrollo”, señala la profesora, indicando que además es una preocupación en otras comunas.

“Emplazamos a las autoridades de educación desde la seremi, Director del SLE Costa director de servicio Local de educación, visibilicen las minutas y calidad de alimentos entregados en las escuelas”, señalan desde la comunal del magisterio.

Comercio Local

Las secuelas de la pandemia, seguidas por las aportadas de una crisis mundial que incluye una guerra no han estado ajenas a este territorio, debiendo asumir el encarecimiento de productos, bienes y servicios.

“Ésta política impulsada desde el año 2017 es importante, pero necesitamos que se haga real en nuestra región, ya que seria un significativo apoyo a las familias y comunidades agricultoras, hortaliceras, cerealeros, crianceros, entre otros”, destaca Contreras, quien también indica que Junaeb y Educación debieran aumentar el porcentaje en las adquisiciones a producciones locales campesinas.

Para la dirigente, una muestra de que esto es factible es el trabajo que desarrollan comunidades de Ranco en la zona costera, que produce de estos alimentos y que hoy en está en crisis por las dificultades que enfrentan para vender sus productos a un precio justo.

“Este programa mandató en dicho año a instituciones como Indap, Sercotec a que asignaran la calidad de proveedor a comunidades, red de productores y generar el trabajo asociativo concreto, que beneficiaría a otros rubros también, por ejemplo; transportistas o a quienes tengan lugares con capacidad de acopio, entre otros, pero no está sucediendo”, denuncia Contreras.

Proyecto de Ley

Actualmente se encuentra rezagado en el congreso un proyecto de ley que fue impulsada por la diputada Emilia Nuyado, que busca fortalecer y aumentar esta cuota para los productores locales. “Una instancia como esta permite fortalecer las pequeñas economías, pero el impacto que genera en la calidad de vida es mayor, ya que una mejor alimentación nos dará una mejor salud”, destacan desde el gremio docente de Galvarino, quienes anhelan que dicha iniciativa pueda destrabarse en el Congreso y darle la prioridad que se merece.

Municipalidades

Para la dirigente docente, “las municipalidades también deben trabajar para fortalecer la economía local, a través de una economía circular, la implementación del programa Familias, el cumplimiento de la ley 20.089 art 3°garantias participativas, por dar algunos ejemplos”.

Una alimentación nutritiva, natural y con pertinencia cultural-territorial.

Para Paula contreras, “Los campos de la Araucanía, actualmente saturados de monocultivos, han empañado el desarrollo respetuoso y sustentable de alimentos, la crianza consiente, el cuidado de la tierra y del agua, con el que trabajan nuestros productores locales, ya sean comunidades o campesinos, por eso cada vez que pasamos al lado de una ñaña que vende sus verduras, el aroma, colores y tamaños que regalan sus productos nos envuelven, alimentos estacionales ¡puros! Que cada vez que los comemos nos nutren, nos sanan”, indicó la dirigenta.

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, Junaeb, es un organismo de la Administración del Estado creado en 1964 por la Ley Nº 15.720, responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo, teniendo como una de sus prioridades las becas de alimentación en establecimientos educacionales públicos.