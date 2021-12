Hacia una nueva derrota de la ultraderecha pinochetista: El llamado a votar este 19 de diciembre

Víctor Chanfreau, ex vocero de la Aces en 2019, hace llamado a votar este domingo: «Tenemos que frenar a la ultraderecha»

El ex dirigente estudiantil ha señalado: “Estamos frente a dos caras de la misma moneda, pero uno de los dos lados representa a la ultra derecha, que es un peligro para los pueblos y esa urgencia nos llama a tomar posición”.

Agrega: “Nunca he sido parte de la institucionalidad y no seré parte de esta, pero si me convocaré a votar, porque debemos cerrarle todos los espacios a Kast y a la ultra derecha y aunque la lucha contra esos sectores no comienza ni termina el 19 de diciembre, es importante que ese día nos manifestemos”.

También indica: “Ante la situación actual es importante que no nos desmovilicemos. Hace 5 meses que estamos en la toma del INDH y a pesar del cansancio estamos convencidos que exigir libertad, justicia y reparación, son demandas mínimas por las que debemos seguir luchando, porque no podemos seguir perdiendo compañeros que no tuvieron acceso a una reparación de forma integral y con un gobierno de ultra derecha serán ellos y nuestros compañeros que pueden sufrir más persecuciones por parte de esos sectores”.

“También me convoca por mi historia y la de mi familia. Cuando el candidato de la ultra derecha plantea que va abrir centros de detención y tortura, recuerdo la historia de mi abuela que la detuvieron en Londrés 38 o la de mi abuelo que aún no anotician donde está. Generación tras generación hemos buscado la justicia y en estos momentos no será diferente y aunque sea en forma simbólica ir a votar en contra de quienes estuvieron detrás de la persecución a los nuestros”, indicó el ex dirigente estudiantil.

Chanfreau también señala: “Hoy, los argumentos sobran, hemos visto los comunicados de las organizaciones sociales, reflexiones personales y colectivos de lo necesario de frenar a Kast y votaré por Boric en esta segunda vuelta, aunque no tenga ninguna coincidencia con el Frente Amplio y su proyecto, pero en esta situación no me pierdo. Voy a ir a votar por primera vez y volveré a la toma del INDH, para seguir exigiendo libertad, justicia y reparación y seguiremos articulándonos, y seguiremos peleando, seguiremos luchando porque es la única forma que tenemos los pueblos para conseguir dignidad”.

“No quiero dejar estas palabras sin dejar una advertencia pública, no vamos a ser la generación que permita el chantaje para desmovilizarnos por miedo a la ultra derecha. No vamos a permitir que debemos callarnos y esperar, porque si en Chile se habla hoy que debemos cambiar la Constitución o de luchar por la dignidad, fue porque millones dijimos basta y en esta oportunidad no será distintito. No seremos parte de ningún discurso que pretenda frenar los avances de los Pueblos. Seremos vigilantes y tajantes en no permitirlos”, señaló categóricamente Chanfreau.

Finalmente indica: “Les hago el llamado a frenar a la ultra derecha, que debemos votar en contra de Kast, pero también debemos prepararnos para defendernos, porque aunque pierda Kast, ellos van a comenzar una ofensiva para defender sus privilegios y nosotros desde el 18 de octubre del 2019, hemos mantenido la lucha para recuperar la dignidad de nuestros pueblos y no nos detendremos ahora. Nos vemos en las calles, en los territorios y en las asambleas (…) este 19 vamos a votar para que salga Boric”.

Ver a continuación:

MANIFIESTO POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Los Derechos Humanos son la expresión de un compromiso colectivo de la comunidad global, por resguardar la dignidad y las posibilidades de libertad a cualquier persona, sin distinción de carácter social, religiosa, política o pueblo de pertenencia. Para ser plenamente ejercidos, estos derechos requieren de un Estado y sistema democrático sólido y de una cultura ciudadana que los promueva y que los defienda.

Como nunca antes desde la recuperación democrática, el país se enfrenta al grave riesgo de un retroceso en materia de derechos humanos. La candidatura presidencial de José Antonio Kast, implica varios rasgos inquietantes, por su historial personal y político y, en particular, por los contenidos de su programa y las afirmaciones de parlamentarios electos de su partido.

La candidatura de Kast, no hace reconocimiento alguno de los acuerdos internacionales en materias de derechos humanos, y sus propuestas van en un sentido contrario. El país ha conocido sus propuestas públicas en las que:

· Cuestiona la participación de Chile en el sistema de Naciones Unidas.

· Pone en duda la veracidad del cambio climático y donde propone profundizar la mercantilización destructora de los ecosistemas.

· Anula derechos conquistados por las mujeres, niega demandas de éstas y de la disidencia sexual, no se compromete a incorporar en las políticas públicas un enfoque transversal de género, ni con la educación sexual integral.

· Ofrece impunidad para los violadores de DDHH de ayer y de hoy.

· Retira a los niños, niñas y adolescentes la posibilidad de ser tratados como sujetos de derecho y les vuelve a considerar objetos de protección y propiedad de sus padres.

· Exhibe su desconocimiento y no asegura los derechos de los pueblos originarios.

· No reconoce que el agua es un bien nacional de uso público e insiste en mantener el agua como bien transable, privilegiando intereses de mercado por sobre derechos de las personas y comunidades, entre otras medidas.

Manifestamos nuestra profunda preocupación para nuestra convivencia y para la consolidación de una cultura de derechos humanos, la orientación que ha tomado la candidatura de J.A. Kast y su conglomerado de partidos, quienes buscan implantar una política autoritaria distante de una democracia sólida, y cuyos discursos amenazadores y excluyentes afectan la base de nuestra forma de relacionarnos.

Las personas y organizaciones abajo firmantes estamos unidos por el respeto y valoración de los derechos humanos reconocidos por el sistema internacional, en un sentido amplio y plural, siendo una base – y a la vez un propósito – que reconoce y respeta las movilizaciones y demandas de los pueblos y la ciudadanía en pos de la justicia, las libertades y la convivencia democrática y pacífica.

Como defensores y defensoras de los derechos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales y colectivos, seguiremos buscando la profundización del respeto y la ampliación de estos con el reconocimiento de tratados como el de Escazú, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales denominado «Protocolo de San Salvador», la Convención Interamericana contra el Racismo, la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia.

Responsablemente afirmamos que, en la segunda vuelta presidencial próxima, se juega parte del destino del país, entre el candidato que niega la cultura de Derechos Humanos y el candidato que ofrece continuar su consolidación y apoyar el proceso constituyente. Más allá de las diferencias políticas de las organizaciones y personas que firmamos este llamado, coincidimos en proclamar nuestro apoyo a Gabriel Boric Font a la Presidencia de la República y convocamos a todas y todos a comprometer su voto en el acto electoral del 19 de diciembre.

