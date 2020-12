¡Hallazgo zodiacal! Descifran una carta de hace más de 50 años del asesino serial Zodiac

Criptógrafos de Estados Unidos (EE.UU.) descifraron uno de los mensajes condificados del asesino serial Zodiac Killer, que aterrorizó el norte de California a fines de la década de 1960.

De acuerdo con medios internacionales, el mensaje fue enviado en noviembre de 1969 al periódico San Francisco Chronicle por el presunto asesino, y su código constaba de una serie de letras y símbolos encriptados.

Cabe destacar que el caso de uno de los asesinos seriales más famosos aún se mantiene abierto. En ese momento, se detuvo a una persona que contaba con todos los elementos y el perfil para ser el famoso asesino serial.

“Espero que lo estén pasando muy bien tratando de atraparme. Ese que salió en televisión no era yo. No me asusta la cámara de gas porque me enviará al paraíso lo antes posible. Ahora tengo los suficientes esclavos que trabajen para mí mientras que el resto del mundo no tiene nada”, lee la carta descifrada.

“Así que les asusta la muerte. A mí no me asusta porque sé que mi nueva vida será fácil en la muerte paradisíaca”, concluye la carta.

El equipo de criptógrafos estaba integrado por un diseñador web que utilizó varios programas de computadora; un matemático australiano y un especialista en logística belga.

Tras el anuncio, el Buró Federal de Investigaciones​ (FBI por sus siglas en inglés) confirmó la validez del descifrado y recordó que el caso sigue abierto ya que el asesino nunca fue arrestado.

Un primer mensaje enviado a los periódicos de California – cita el despacho de la agencia AFP – fue decodificado por un maestro de escuela y su esposa en 1969.

“Me gusta matar porque es muy divertido”, decía ese texto, haciendo referencia nuevamente a “esclavos” que decía reunir para servirlo en el más allá.

Pero el código utilizado en el primer mensaje era mucho más simple que el “cifrado 340”, llamado así porque contiene 340 caracteres repartidos en 17 columnas.