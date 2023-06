¡Happy Proud Month! Inicia el Mes del Orgullo LGBTIQ+

Este jueves inicia junio, el Mes del Orgullo, dando paso a celebraciones alrededor de todo el mundo por parte de las comunidades LGBTIQ+ con el objetivo de continuar promoviendo las libertades y derechos.

El origen de esta fecha es un homenaje al levantamiento de Stonewall, en junio de 1969 en la ciudad de Nueva York, evento que ayudó a impulsar el movimiento moderno por la lucha de los derechos de los homosexuales.

Con marchas, festivales, encuentros y muchas otras actividades, la comunidad LGBTIQ+ destaca las luchas de los grupos minoritarios que por décadas han buscado superar los prejuicios y ser aceptados por quienes son.

Los eventos del Orgullo LGBTIQ+ están dirigidos a cualquier persona que sienta que su identidad sexual queda fuera de la corriente principal, aunque muchas personas heterosexuales también se unen.

LGBTIQ+ es un acrónimo que significa lesbiana, gay, bisexual, transgénero, grupos queer, intersexuales y asexuales. Queer es un término genérico para personas no heterosexuales; intersexual se refiere a aquellos cuyo sexo no está claramente definido debido a diferencias genéticas, hormonales o biológicas; y asexual describe a aquellos que no experimentan atracción sexual.

Estos términos también pueden incluir personas de género fluido, o aquellas personas cuya identidad de género cambia con el tiempo o dependiendo de la situación.

