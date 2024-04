Harold Mayne-Nicholls presenta su novela en la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta y opina sobre las casa de apuestas en el fútbol: “Si yo fuera autoridad las prohibiría»

Con una introducción en la que relató el funcionamiento de la prensa y la relación que tuvo con el caso que investigó para poder escribir “La daga de la muerte. Corazón apuñalado en la calle Lord Cochrane”, Harold Mayne-Nicholls inició su presentación en la Feria Internacional del Libro y las Ciencias Sociales de Recoleta 2024.

El libro presenta el caso de la muerte del acaudalado agricultor David Díaz Muñoz hecho que conmocionó al país a principios del siglo XX. La muerte fue caratulada como suicidio, perotras la investigación se determinó un cruel homicidio ocurrido a pocas cuadras del Palacio de Gobierno.

“Si solo lees noticias del crimen, no te enteras del contexto”, menciona Harold Mayne-Nicholls, quien se encontraba buscando noticias de la primera participación de la selección de Chile en la Copa América cuando se encuentra con este crimen que da origen al libro, el que se encuentra situado en 1916 bajo la presidencia de Juan Luis Sanfuentes. Al ser consultado por el vuelco en la investigación a partir de esta noticia el dirigente deportivo sostuvo que “ni lo pensé. Siempre pensé en algo literario, no en algo periodístico. Siempre pensé en cómo se revolucionó Santiago, Valparaíso y la alta sociedad con este crimen. Era inconcebible que no encontraran al culpable”.

Se trató de un crimen en la calle Lord Cochrane a cuatro cuadras de La Moneda, por lo que Mayne-Nicholls expresa que esta “no es una novela de misterio, pero sí de intriga. Policial no. Es como en un partido de fútbol, que uno nunca sabe para donde va a salir la pelota”, menciona con algo de humor a la pregunta de tener que clasificar en algún género su libro.

Ya entrando al área, Mayne Nichols se refirió a la actualidad del fútbol y el deporte, destacando su opinión respecto de la violencia en los estadios, aludiendo a que es uno de los factores que ha ensuciado el fútbol nacional. En torno a lo mismo, se refirió también a la relación entre las casas de apuestas y los clubes deportivos: “a mí lo que me importa es que los niños no se motiven con las apuestas. Si yo fuera la autoridad las prohíbo. Entiendo cuando otros dirigentes de fútbol, yo siendo uno, dicen que hacen un aporte como nadie más lo hace, entonces la organización los protege, pero el perjuicio moral no te lo paga nadie. Si de mí dependiera, nada de impuestos, nada de iva. Las prohibiría”.

En torno a lo mismo, finaliza su argumento señalando que “otro problema que tienen las apuestas contra el casino, es la plata virtual. Tu nunca viste la plata, es plata virtual, te la cargan a la tarjeta al siguiente mes. Al casino tu vas y pones cinco lucas y ya por último las perdiste. Esto lo digo yo y se me van a tirar encima, porque piensan que esta es la única forma de mantener el deporte. Pero los tipos son astutos, se meten a través del mundo del deporte, y así de alguna manera atraen a las federaciones y los clubes, así cuando salgan pensamientos como el mío, salgan ellos a defenderlos”.

Para terminar, el público le pregunta en torno a la formación futbolística, a lo que Harold Mayne-Nicholls responde enfático: “hoy se enseña al fútbol de manera táctica, eso lo estamos haciendo muy bien. Pero no estamos enseñando a los niños a controlar el balón, a cabecear. Ya no les enseñan los conceptos básicos del fútbol a los niños, la parte táctica venía después. Eso se nota hoy en día. Hoy existe carencia de maestros, gente que da por hecho de que tienen que saber. Pero de que hay buenos jugadores, los hay. Solo que sus concepciones son muy limitados”.

Puedes revisar la presentación completa de Harold Mayne-Nicholls aquí:

