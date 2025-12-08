Por $11 millones: Hassler acusa a Desbordes de favorecer a su aliado

Revés judicial liberó al diputado Agustín Romero de devolver el dinero de horas extra no acreditadas en la Municipalidad de Santiago.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la demanda de cobro contra el diputado republicano Agustín Romero, una deuda se arrastra desde 2021. La situación inicia luego de que un informe de Contraloría cuestionara $11 millones pagados en horas extras no acreditadas al actual parlamentario, esto mientras era Director Jurídico en la administración de Felipe Alessandri (RN).

Los pagos irregulares incluyeron sábados sin registro de ingreso, meses sin asistencia y días en los que el exfuncionario tenía permiso administrativo, lo que motivó a la administración Hassler a iniciar la vía judicial para recuperar el dinero. Sin embargo, la Corte acaba de rechazar la acción, argumentando la presunción de legalidad de los decretos de pago y la supuesta falta de un proceso invalidatorio municipal.

Ante el fallo, la exalcaldesa Irací Hassler reaccionó duramente contra su sucesor, lamentando «la nueva derrota judicial que la administración del alcalde Mario Desbordes le ha dado a los vecinos de Santiago», sostuvo. La ex edil apuntó directamente al vínculo político en el resultado, ya que «este caso es extremadamente grave porque el fallo favorece a su aliado, el diputado republicano Agustín Romero».

Hassler abordó el cuestionamiento del tribunal sobre la inacción administrativa, defendiendo su gestión e indicando que Contraloría determinó la devolución de los $11 millones por esas horas no acreditadas e instruyó un sumario al respecto, tramitándolo directamente. Por ello, la exjefa comunal puso en duda si la administración Desbordes acompañó la prueba pertinente para que el Tribunal tomara conocimiento del proceso disciplinario.

Finalmente, la exalcaldesa recordó que la administración Desbordes «suspendió de manera llamativa la causa contra Romero» poco después de asumir, hecho preocupante al sumarlo al fallo judicial. Es por esto que Hassler exigió al edil actuar de inmediato, llamándolo a: «Apelar y a exigir la devolución de las horas extras que su aliado republicano le debe a la comuna», señaló enfática. Además, advirtió que no recurrir a la Corte Suprema sería sencillamente inexplicable.