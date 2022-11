Hassler llama al Gobierno a intervenir Plaza de Armas: «Nuestra batalla es recuperar Santiago»

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, emplazó al Gobierno a asumir «un compromiso mayor» para intervenir y recuperar el sector de Plaza de Armas, esto luego de distintos hechos delictuales que han mantenido a la zona en las primeras planas de los medios de comunicación durante los últimos días.

“Lo que vimos en el Paseo Ahumada realmente es una situación crítica y yo creo que no se puede naturalizar. Mi llamado al gobierno es que esto no se puede naturalizar, aquí necesitamos tomar acciones concretas”, declaró la edil la mañana del lunes.

Hassler se refería a un registro viralizado de una pelea entre ambulantes del paseo Ahumada, en la cual intervienen dos menores de edad que amenazan a las personas con cuchillos. A esto se suma la agresión que sufrieron funcionarios municipales el viernes pasado por parte de comerciantes ambulantes cuyos productos fueron decomisados.

En entrevista con el matinal de TVN, la alcaldesa hizo hincapié en la necesidad de una profunda intervención con la finalidad de “recuperar el centro de Santiago”.

“La situación que se ha vivido en Plaza de Armas es una situación tremendamente grave. Yo en primer lugar quiero condenar los hechos en que hay personas que se creyeron dueñas del espacio público y que agredieron directamente a funcionarios de Carabineros y a inspectores municipales que justamente se encontraban trabajando para devolver estos espacios públicos a la ciudadanía”, afirmó.

Respecto a las críticas a su gestión surgidas tras estos incidentes, Hassler aclaró que “ni en La Florida ni en Santiago los municipios estamos a cargo del orden público o de Carabineros, sí colaboramos permanentemente con su función y es por eso que hemos señalado que es fundamental que haya más dotación de Carabineros, tanto en el casco histórico, como también en parques públicos donde vienen millones de personas todos los días, y que tienen por tanto una relevancia metropolitana”.

En esa línea, la alcaldesa realizó un llamado al Gobierno para abordar esta situación: “Lo que pasó es una situación inaceptable, gravísima y que pone de relieve la necesidad de un trabajo en conjunto y especialmente un llamado al Ministerio de Interior y a las policías de poder recuperar espacios públicos como es la Plaza de Armas que es un lugar al que van millones de personas cada día”, argumentó.

“Yo lo he dicho desde que llegué a la alcaldía, nuestra batalla es recuperar Santiago, es revertir esta situación, una situación realmente crítica ¿Y por qué hago el llamado al gobierno y a Carabineros? Porque nosotros como municipio no estamos a cargo del orden público, nuestros funcionarios no son personas que están armadas, no son personas que tienen la atribución del orden público, de la seguridad”, agregó.

De todas formas, la autoridad comunal calificó como un avance la labor que la Delegación Presidencial Regional Metropolitana comprometió para la Plaza de Armas y el Paseo Puente, pero recalcó que debe haber un compromiso mayor para intervenir el casco histórico de la ciudad.

“Aquí necesitamos una intervención profunda de nuestro casco histórico, recuperar la Plaza de Armas, el Paseo Ahumada para poder tener tranquilidad para nuestros vecinos y vecinas”, expresó Hassler.