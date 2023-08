«Hay un hu… para sacar provecho»: Audio revela que Polizzi iba por contrato de $400 millones en La Araucanía

Un nuevo capítulo se sumó a la polémica arista por el caso Convenios que involucra a Camila Polizzi, Sebastián Polanco y Matías Godoy, tras revelarse un audio de una conversación en la que mencionan que irían por un jugoso proyecto en La Araucanía.

De acuerdo con un reportaje emitido por T13, la charla se produjo luego de arrendar la Fundación En Ti, con la cual se embolsaron $250 millones provenientes del Gobierno Regional del Biobío, encabezado por Rodrigo Díaz.

Cabe recordar que la ex candidata a alcaldesa de Concepción, quien es directora de la fundación Capital Social y encargada del programa El Barrio es Nuestro, se adjudicó a finales de 2022, esta millonaria suma millones para un programa de “capacitación e identidad patrimonial”, a través de la Fundación En Ti.

Dicho proyecto contemplaba el desarrollo de talleres de limpieza de bancas, limpieza de rejillas y un taller práctico de mantención de zona de juegos y máquinas de ejercicios.

Para realizar estas actividades, se contrató al OTEC Frumisal, cuyo socio Sebastián Polanco Torres (ex pareja de Polizzi), con estudios de Administración Pública en la Universidad San Sebastián, y Matías Godoy, quien denunció a Contraloría usos impropios de una parte de los recursos.

De acuerdo con una investigación de Las Últimas Noticias (LUN), la cartola bancaria a nombre de Frumisal revela giros de dinero en efectivo, transferencias e insólitas compras efectuadas entre el 2 de febrero y 12 de julio de este año en varios locales comerciales.

Dichos pagos realizados incluyen artículos de lencería, ropa de marca, servicios de delivery, locales de comida y restaurantes, por lo que esta arista del «Caso Convenios» es conocida como «Caso Lecería».

De acuerdo con los audios difundidos por el citado medio, a principios de julio Polizzi sostuvo una reunión con Polanco y Godoy, en las que les informó que -supuestamente- postuló a un proyecto en La Araucanía, por 400 millones de pesos.

En esa fecha y tal y como se puede apreciar en los extractos, los tres estaban e a cargo de la mencionada fundación y debían cumplir con el programa suscrito de mejoramiento en el sector de Barrio Norte de Concepción.

Improvisación y desorden presupuestario

Sin embargo, en la conversación se advierte problemas e improvisación en el cumplimiento de los trabajos acordados en el convenio con el GORE de Biobío, así como un desorden presupuestario de los recursos públicos.

Una de las razones que esgrimieron es que dicho proyecto debía durar unos dos años, pero sólo fue de dos meses.

SP:¿Cómo lo vamos a hacer po’? Tú tenís $10 millones en efectivo y te quedan $25-30 millones en la Fundación (En Ti).

CP:Sí, pero tu hermano dijo que tenía que durar dos años, y duró dos meses

SP: Bueno, la va a tener que hacer (inaudible). (…) Como una especie de garantía.

CP-Sí po… si él dijo que iba a durar dos años.

SP: Las dos canchas las hacen gratis. (…) Lo demás no”.

Preocupación de Polizzi por culminación de proyecto en Biobío

En el audio difundido por T13 se aprecia una discusión entre Polizzi y su expareja sobre cómo culminar el proyecto del sector Barrio Norte de Concepción.

CP: «Yo estoy preocupada, porque hay una hue… que terminar. Vuelvo a insistir.»

SP: «Pon más de tu parte, entonces».

CP:»Yo estoy poniendo harto de mi parte».

SP: «No… nada. Nada de tu parte».

CP: «¿Cómo que no?»

SP: «Nada de tu parte».

CP: «Ya… yo pienso que voy a tener que hablar contigo no más Matías (Godoy) para poder resolver este problema, porque tenemos un problema grande.

Yo tengo que transferirle a la OTEC, lo que tengo que transferirle.

Tengo que sacar la plata de la Fundación. Tengo 8 días y vamos a tener que conversar y llegar a un acuerdo, pero no se puede con este energúmeno (Polanco) porque no se puede hablar… no se puede así.

Si… está con problemas tu amigo (Sebastián Polanco) Va a mandar correos, según él, a la Araucanía…»

SP: «Sabí lo que pasa…»

CP: ¿Sabí lo que van a hacer con tus correos en la Araucanía? ¡Se van a cag… con tu correo en la Araucanía! y yo hago la hue… con quien yo quiera».

MG: «Oye cabros, yaaaa po».

En en registro, se puede apreciar que la excandidata a diputada por el distrito 20 aumenta el tono en la Discusión con Sebastián Polanco,.

CP. «Yo puedo hacer la hueá con quien yo quiera, con la fundación que yo quiera, con la OTEC que quiera. A ti no te van a dar ni un proyecto hueón, de nada» .»

MG: «Y tienen que llegar a un acuerdo, po hueón»

CP: «Pero ¿un acuerdo de qué? ¿De plata?».

MG: «¡No! ¡No! El acuerdo de terminar la hueá, porque si no a mí también me da miedo meterme en un ‘tete’ po hueón»

Proyecto en La Araucanía por $400 millones: “Había todo un plan”

A pesar de la discusión y acusaciones y reproches sobre sobre el manejo presupuestario del proyecto con el GORE de Biobío, Camila Pilizzi les revela a sus socios que tiene en la mira un proyecto más jugoso por $400 millones que se desarrollaría también con la arrendada Fundación En Ti en la región de La Araucanía.

CP: «No se puede. No se puede. Pobre hueón. Compramos la hueá de la empresa, postulamos a una hueá en La Araucanía. O sea, había todo un plan, ¿cachai? Hay una hueá que se le puede sacar provecho a la hueá, porque la OTEC postuló (inaudible)… pero hay un proyecto que puede comenzar ahora en septiembre en La Araucanía por $400 millones «.

“Hay un proyecto que se puede ingresar en el (sector) Lorenzo Arenas -de Concepción-, pero el hueón -posiblemente Polanco- no quiere nada”.

Polizzi por Fundación En Ti: “Yo me puedo hacer la hueona”

En el registro se muetsra confiada de que puede desligarse cualquier responsabilidad legal respecto a las fundaciones, alegando que “no es representante legal de ni una hueá”. “

Yo me puedo hacer la hueona todo el rato”, dijo.

Cabe recordar que los reveladores audios forman parte de la autodenuncia de Matías Godoy,

