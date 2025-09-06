«Hechos así deben ser perseguidos judicialmente»: Sindicato Canal 13 por caso Patricio Góngora

Caso Patricio Góngora: Sindicato de Canal 13 rechaza rotundamente noticias falsas y campañas de odio

El Sindicato de Trabajadores de Canal 13 manifestó este 4 de septiembre de 2025 su más profundo rechazo frente a la reciente circulación de noticias falsas y la distorsión de la información. En un comunicado, señalaron que no se puede normalizar ni tolerar que se difundan contenidos que atentan contra la honra de las personas, dañan a sus familias y confunden a la opinión pública.

La declaración enfatizó que la propagación de estas prácticas no solo afecta a quienes son blanco directo de las campañas de odio, sino que también erosiona la confianza social y alimenta la polarización. “Hechos así deben ser perseguidos judicialmente y sancionados como corresponde, porque constituyen una forma de violencia y de terrorismo comunicacional”, advirtieron los trabajadores.

El sindicato subrayó que reafirma su compromiso con la verdad, la ética y el respeto hacia todas las personas. Además, destacaron que este episodio se transforma en una oportunidad de reflexión colectiva para construir espacios de comunicación más sanos, transparentes y seguros.

La organización concluyó con un mensaje categórico: “No más desinformación. Respeto y pluralidad para una convivencia democrática”.

Ver el comunicado público del sindicato