Henrique Capriles reconoce que “hoy la oposición venezolana no es una opción de poder”

Para el exgobernador del estado Miranda, de Venezuela, el opositor Henrique Capriles, actualmente la oposición venezolana no es una opción de poder por lo que no se deben crear “falsas expectativas” al electorado.



“Hoy en día la oposición no es una opción de poder, no podemos seguir hablando como si tuviéramos el 80% del país con nosotros; ese momento ya pasó, ahora tenemos que reconstruir”, manifestó Capriles para el medio Efecto Cocuyo.

Señaló que la “inmensa mayoría” de los venezolanos está interesada en poder comer cada día, en conseguir las medicinas que necesita y en resolver los problemas que impiden el bienestar social.



“Se le dijo a la gente, se creó una expectativa de que iba a venir una opción de fuerza que iba a sacar a Maduro, eso no pasó. Esa expectativa fue la que nos metió en esta ruta y debemos salir de ella”, señaló el dirigente político, destacó en la entrevista, referida por el diario El Universal.



Aunado a esto, habló sobre el Acuerdo de Salvación Nacional propuesto por Juan Guaidó, el cual respaldó y considera debe llevarse con discreción.



“Yo creo que todos los temas de negociación deben ser llevados con suma discreción, no deben ser llevados a los micrófonos o a la televisión”, aseveró Capriles.

