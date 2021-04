Heraldo Muñoz criticaba llamado de Piñera a CHV y J.C Rodríguez le recordó que él también lo llamó cuando estaba en el Gobierno de la Concertación

Este martes, durante la emisión del Matinal de CHV, estuvo el candidato presidencial del Partido Por la Democracia (PPD), el excanciller, Heraldo Muñoz. Al iniciar la intervención en el bloque político del programa, Muñoz quiso referirse al supuesto llamado de Piñera a CHV donde el mandatario se habría quejado del conductor del Matinal, Julio César Rodríguez por sus dichos donde criticó la gestión del gobierno durante la pandemia y habló de la «variante Piñera». Ante esto, Muñoz dijo:

«A mi me parece absolutamente inaceptable lo que hemos conocido, de una llamada telefónica del presidente de la república o de sus asesores al canal de televisión para intentar acallar la voz de un periodista, en este caso tú voz, una voz crítica (…) el cuestionamiento es consustancial a la democracia.»

Ante esto, el animador del espacio (J.C. Rodríguez), respondió a Muñoz:

«Ya que usted pone el tema… yo no sé lo que hablan nuestros jefes, lo que si, yo nunca he recibido una presión aquí en el canal, y eso lo agradezco, de nadie, y eso sí lo puedo decir, yo doy… pero fui director de medios de La Nación Domingo, donde usted me llamó varias veces, porque usted… me llamaba Insulza, me llamaban todos, y me preguntaban cómo vamos con esto. Una vez me llamó el ministro Insulza, y me dijo que le estaba poniendo una bomba en el Patio de Los Naranjos por una nota sobre Andrés Zaldívar, de las acciones que tenía en Eperva, la pesqueras, que cómo el diario de Gobierno (La Nación) iba a hacer una nota donde se iba a ver perjudicado el presidente del Senado, porque tenía acciones en la pesquera, Eperva, y dábamos cuenta de los movimientos que ellos hacían en el parlamento…»

