Hervir el oso

Por Enrico Tomaselli

Mientras que durante los dos primeros años de la guerra de Ucrania el historial de belicismo se dividió casi a partes iguales entre Estados Unidos y el Reino Unido, en tiempos más recientes esto ha sido afirmado por Macron. Las razones son variadas, y van desde la gran dificultad en la que se encuentra hoy Francia hasta la ilusión de poder aprovechar la crisis alemana para asumir el liderazgo europeo, pasando por el enanismo político de su presidente. Pero la razón de fondo es que los dirigentes europeos, casi unánimemente, se han resignado esencialmente a llevar a cabo la tarea dejada por Estados Unidos: asumir el peso del conflicto en el Este, apoyar a Kiev incluso más allá del último ucraniano, si es necesario.

También en este caso, las razones por las que los europeos se han convencido a sí mismos de que no pueden escapar a esta tarea son múltiples, y he escrito sobre ellas otras veces. Lo que importa es entender cómo creen que lo harán, cuándo creen que lo harán y, obviamente, si realmente creen que pueden hacerlo.

A juzgar por cómo se intensifican las declaraciones intervencionistas, parecería que el plazo no está tan lejos; probablemente, en las secretarías europeas prevén iniciar una fase operativa al menos después de las elecciones estadounidenses, también para tener una imagen más clara de las orientaciones de la Casa Blanca y sus tiempos de lanzamiento. Al mismo tiempo, la evolución en el campo de batalla no parece muy compatible con estas previsiones optimistas: la llegada del buen tiempo ya ha relanzado la iniciativa rusa a lo largo de toda la línea del frente, y las carencias estructurales del ejército ucraniano están a flor de piel. Los acontecimientos, por lo tanto, podrían acelerarse.

En cuanto al cómo, parece bastante claro que la idea es hervir al oso ruso como la proverbial rana. Un paso a la vez, contando con el hecho de que Moscú, queriendo evitar una escalada, eventualmente dejará que las cosas sucedan sin una respuesta fuerte. Con todo, se cree, Rusia había establecido varias líneas rojas, pero luego permitió que se cruzaran sin reaccionar. Por lo tanto, subir la temperatura poco a poco puede ser una buena estrategia.

Además, el discurso público (la narrativa con la que se preparan las opiniones públicas) es una mezcla de tonterías y medias verdades, pero si se leen con atención, el diseño se vuelve claro.

Macron infla el pecho y hace declaraciones agresivas, pero entonces entre las peticiones ucranianas y la disponibilidad europea surge el esquema: empezar por entrenar a los ucranianos en Ucrania (150.000 hombres…) para que estén más cerca (y listos) del frente [ ]. Al fin y al cabo, los países de la OTAN llevan años entrenándolos, solo cambia la ubicación… Uno se imagina que tal debut sería más aceptable para los ciudadanos europeos, y que, después de todo, Moscú no reaccionaría más allá de «duras protestas». Luego veremos de ahí en adelante.

Obviamente, el punto débil es la posibilidad real de crear el diseño de acuerdo con su propio esquema.

En primer lugar, la premisa es que Rusia se comporta exactamente como se espera en Bruselas, lo que, sin embargo, no es en absoluto un hecho. Como siempre, presa de su autismo, los líderes europeos no escuchan, e incluso si lo hacen, no entienden. Aquí, de hecho, estamos más allá de todas las declaraciones de Medvedev; cuando un diplomático como Lavrov dice claramente que si los europeos quieren la guerra están dispuestos, no hay que tomarla a la ligera. Además, cuando Monti, a su vez, dice que «para hacer Europa» hay que derramar sangre, es más sincero y pragmático que Macron.

El problema, por supuesto, es que un esquema de pequeños pasos simplemente corre el riesgo de resultar en una serie de pasos inútiles. Los problemas críticos del ejército ucraniano son básicamente tres: falta de municiones para la artillería, falta de personal, falta de sistemas antimisiles y antiaéreos.

La primera, los europeos son incapaces de remediarla. Incluso si la producción industrial rusa relativa no creciera (como está ocurriendo) y se mantuviera en los niveles actuales, los europeos tardarían años y años en igualarla.

Para el segundo, las dificultades para resolverlo serían al menos las mismas. Enviar incluso 20.000 o 30.000 hombres no tendría un impacto decisivo. En primer lugar, estaríamos hablando de hombres sin ninguna experiencia real de combate, y mucho menos de una guerra de desgaste como la que se está llevando a cabo. La logística de apoyo sería muy complicada, ya que la retaguardia tendría que estar situada en Polonia y/o Rumanía, a mil kilómetros del frente. Y, de todos modos, incluso esa cifra equivaldría a cinco o seis mil hombres en combate. Irrelevante. Tendríamos que enviar al menos entre 200.000 y 300.000 hombres, prácticamente toda la fuerza de la OTAN europea, para tener algún impacto.

Los europeos podrían transferir casi todos sus sistemas de defensa antimisiles y antiaéreos, dejando a sus respectivos países casi indefensos, pero esto también tendría un impacto limitado en el tiempo: los rusos explotarían las grandes cantidades de misiles a su disposición para saturar las defensas y destruir las baterías una tras otra.

Lo único que podría introducir un elemento de discontinuidad sería la intervención de la fuerza aérea. Cazabombarderos europeos despegando de aeródromos fuera de Ucrania, golpeando las zonas de retaguardia rusas. Pero esto llevaría inevitablemente la guerra a suelo europeo, ya que en ese momento está claro que los rusos atacarían las bases aéreas de salida con sus misiles balísticos e hipersónicos. Lo mismo ocurriría si se utilizaran baterías antimisiles de países vecinos. Además, si este nivel de intervención creara problemas a las fuerzas armadas rusas, es prácticamente seguro que en ese momento Moscú recurriría a las armas nucleares tácticas. Porque para Rusia el riesgo de derrota en esta guerra equivaldría a una amenaza existencial. Y aquí vuelve a entrar en juego Macron, que promete audazmente la cobertura del paraguas nuclear francés, la force de frappé. Desgraciadamente, la comparación con la Federación Rusa es despiadada, y la cantidad de armas nucleares francesas (así como de los portaaviones para entregarlas al objetivo) es ridículamente menor: Francia puede a lo sumo ofrecer el cobijo de una sombrilla de cóctel, y Moscú le haría un batido a París.

Por lo tanto, la estrategia europea de hervir el oso ruso poco a poco, incluso si es tan estúpido como una rana, no puede funcionar. La gradualidad simplemente corre el riesgo de hacer que la gente pague un precio muy alto (en términos de bajas, heridos, sistemas de armas destruidos, etc.), sin obtener ningún resultado digno de mención. Una aceleración, por otro lado, al llevar rápidamente una fuerza significativa al combate, es prácticamente equivalente a sumir a Europa en un conflicto prolongado, y sin lograr igualmente cambiar los términos de la ecuación.

Sin la intervención directa de Estados Unidos, los países europeos por sí solos son absolutamente incapaces de comprometerse significativamente con Rusia [ ]. Pero el compromiso directo es exactamente lo que evitan en Washington, y son muy conscientes de que una vez que pones las botas sobre el terreno, nunca puedes volver atrás, y la lógica de la guerra te arrastra cada vez más profundamente. Algo que aprendieron bien de Vietnam y que nunca han olvidado.

El partido, por lo tanto, todavía se presenta como una apuesta. Es como tener muchas menos fichas que tu oponente y, sin embargo, ir all-in sin ni siquiera un par de doses en la mano.

En todo esto, por supuesto, no hemos tenido en cuenta en absoluto el hecho de que no existe una identidad de puntos de vista -más allá de la fachada- entre las distintas capitales europeas. Con toda probabilidad, hay países –no solo Hungría o Eslovaquia, sino también Alemania e Italia…– que secretamente esperan un colapso inmediato del ejército ucraniano, para hacer inútil cualquier hipótesis de despliegue de sus propias fuerzas.

Aunque el escenario brevemente descrito es un escenario muy realista, está claro que hay quienes creen que los europeos tendrían una excelente oportunidad en una confrontación con Rusia. Que se crea que esto es posible entre los líderes políticos, aunque peligrosamente desalentador, también es plausible; mucho peor es cuando cuenta con el apoyo de altos mandos militares de la OTAN, cuya opinión no puede dejar de influir en las decisiones políticas. Y bastantes generales, franceses, alemanes y de otros países, parecen convencidos de que pueden ganar la partida (o tal vez simplemente sueñan con un momento de gloria, después de una vida detrás de un escritorio o jugando juegos de guerra) [ ].

Ciertamente, lo que ocurra en el tablero europeo también depende de lo que ocurra en otros lugares, porque se trata de una partida global, en la que todo está interconectado. El problema es que los líderes europeos no sólo no tienen poder de decisión, ni siquiera marginalmente, con respecto a esta dimensión, sino que además carecen por completo de visión de conjunto. La verdadera, por supuesto, no la que aparece en las noticias.

Los próximos meses, por lo tanto, estarán cargados de consecuencias para los europeos, pero también -en gran medida- jugados como peones, cuyos movimientos están dirigidos en gran medida hacia el exterior, pero cuyos efectos serán en gran medida a nuestra costa. Y está claro que el interés de Estados Unidos es empujar a los europeos, pero no a la OTAN, a asumir los riesgos y las cargas del conflicto, que Washington querría prolongar indefinidamente [ ].

La insuficiencia del liderazgo es otro factor de riesgo, además de los objetivos. En este contexto, por lo que vemos, estos liderazgos tienden a encerrarse como un erizo; conscientes de su propia debilidad, tanto hacia el enemigo contra el que se lanzan, como hacia sus propios ciudadanos que no tienen ningún deseo de morir por Kiev (ni siquiera por Washington), y avanzan cada vez más hacia la militarización del espacio público, hacia la restricción de los espacios de la democracia, hacia el giro autoritario. Hacen la guerra a la disidencia de sus ciudadanos para poder librar la guerra a Rusia mañana.

Y si los pueblos europeos pierden esta guerra, acabarán arrastrados a la otra, en la que la derrota podría coincidir con la extinción de la civilización europea tal y como la hemos conocido.

Columna publicada originalmente el 18 de mayo de 2024 en el blog del autor.

