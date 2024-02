«Hice un buen acto»: Recolector encontró 27 millones de pesos y PDI le regaló una taza

El recolector de basura de 31 años, Berlamino Parra, conversó con ADN respecto a los detalles posteriores a realizar este noble gesto ocurrido esta semana en Punta Arenas, en el que devolvió una mochila llena de billetes que contenía una suma de 27 millones de pesos, y que comentó que no se le ha acercado el dueño del dinero para agradecerle.

Al encontrarse esta mochila abandonada en una banca, el recolector fue consultado por si pensó en la posibilidad de haberse quedado con este millonario monto: «Siempre hay que hacer lo correcto y más para enseñarle a ellos (sus cuatro hijos) que realmente hay que ser una buena persona».

El trabajador comenta que se encontraba haciendo sus labores de limpieza habituales por la noche, subiendo por la calle Errázuriz de la comuna de Punta Arenas, pasando por afuera de un pub llamado «El Colonial», cuando se dio cuenta de que se encontraba el objeto, que al comenzar a revisar lo que había en su interior, se percató de que se trataba de muchos billetes de $10.000 y $20.000. Posterior a esto, Berlamino Parra comenta que: «Lo volví a cerrar, me subí al camión y le dije al chofer, pero no lo registré más”, llevando la mochila hasta la Policía de Investigaciones (PDI) para dar con su propietario.

Tras el procedimiento llevado acabo por la PDI, Parra tuvo conocimiento de que junto a los billetes, también se encontraban unos pasajes con los que se pudo dar con el propietario de los 27 millones de pesos. Luego de esto, a modo de agradecer el buen gesto que tuvo, el recolector fue contactado por uno de los superiores de la PDI que le regaló una taza «bien bonita».

Respecto al dueño, Berlamino Parra dijo que: «no tuve la oportunidad de conocerlo, pero me quedo tranquilo de que hice un buen acto”, sumado a que no ha recibido nada a cambio pero que sus hijos se encuentran felices y orgullosos del él.