Hija de senador UDI declara que exministro  de la Corte, Luis Sepúlveda, le exigió contratar a sus familiares en notaría pública

Exministro Luis Sepúlveda habría usado cargo judicial para instalar familiares en notaría y conservador, según revelación

Una investigación sumaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel ha expuesto una red de favores y contrataciones cruzadas que involucra al exministro Luis Sepúlveda, al senador UDI Sergio Gahona y al conservador formalizado Sergio Yáber. Según declaraciones recogidas en el sumario, Sepúlveda –entonces presidente de la corte– nombró en 2023 como notaria interina de San Miguel a Paulina Gahona, hija del senador, y luego le solicitó que contratara a su sobrino, lo que ella concretó.

CIPER Chile ya había revelado que, previamente, el ministro votó a favor del nombramiento de Yáber como conservador de Puente Alto, donde luego fue contratada la esposa de Sepúlveda, Isabel Ponce.

Los antecedentes judiciales detallan que, en noviembre de 2018, Sepúlveda llegó personalmente al Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto para presentar a su esposa como nueva trabajadora, días después de que Yáber asumiera el cargo con su voto favorable. Testimonios de trabajadores, incluidos en el sumario, describen que Ponce “poco y nada hacía” y que, pese a ello, percibía un sueldo preferente sin reducciones durante la pandemia, según consignó CIPER Chile. Además, un declarante afirmó que fue la misma Isabel Ponce quien gestionó el posterior traslado de Paulina Gahona a la notaría de San Miguel.

Paulina Gahona declaró ante la fiscal judicial Carla Troncoso que el ofrecimiento para contratar al sobrino de Sepúlveda fue iniciativa del exministro tras su juramento, negando haber sido forzada pero reconociendo la sugerencia. La abogada también admitió que Sepúlveda le propuso nombres de otros parientes, los cuales no contrató. CIPER Chile documentó que la designación de Gahona como notaria interina se produjo apenas cuatro años después de su práctica profesional, en un cargo que depende directamente del presidente de la corte.

La trama se complejiza con los vínculos políticos: Yáber es amigo del senador Gahona y en 2022 contrató a su hija en Puente Alto antes de su salida a la notaría. El senador explicó a CIPER Chile que solo facilitó el contacto entre ambos. Los intentos de este medio por obtener versiones de Paulina Gahona, su padre y el exministro Sepúlveda no obtuvieron respuesta. La investigación sumaria continúa su curso, profundizando en las irregularidades en el CBR de Puente Alto y en la 2ª Notaría de San Miguel.