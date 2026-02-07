Hija de senador UDI declara que exministro  de la Corte, Luis Sepúlveda, le exigió contratar a sus familiares en notaría pública

Una investigación judicial revela que el exministro Luis Sepúlveda nombró notaria a la hija del senador Sergio Gahona y luego le pidió emplear a su sobrino. Previamente, había votado por el conservador Sergio Yáber, quien contrató a la esposa de Sepúlveda. La trama expone una red de favores cruzados.

Hija de senador UDI declara que exministro  de la Corte, Luis Sepúlveda, le exigió contratar a sus familiares en notaría pública
Autor: Seguel Alfredo
Seguel Alfredo

Exministro Luis Sepúlveda habría usado cargo judicial para instalar familiares en notaría y conservador, según revelación

Una investigación sumaria de la Corte de Apelaciones de San Miguel ha expuesto una red de favores y contrataciones cruzadas que involucra al exministro Luis Sepúlveda, al senador UDI Sergio Gahona y al conservador formalizado Sergio Yáber. Según declaraciones recogidas en el sumario, Sepúlveda –entonces presidente de la corte– nombró en 2023 como notaria interina de San Miguel a Paulina Gahona, hija del senador, y luego le solicitó que contratara a su sobrino, lo que ella concretó. 

CIPER Chile ya había revelado que, previamente, el ministro votó a favor del nombramiento de Yáber como conservador de Puente Alto, donde luego fue contratada la esposa de Sepúlveda, Isabel Ponce.

Los antecedentes judiciales detallan que, en noviembre de 2018, Sepúlveda llegó personalmente al Conservador de Bienes Raíces (CBR) de Puente Alto para presentar a su esposa como nueva trabajadora, días después de que Yáber asumiera el cargo con su voto favorable. Testimonios de trabajadores, incluidos en el sumario, describen que Ponce “poco y nada hacía” y que, pese a ello, percibía un sueldo preferente sin reducciones durante la pandemia, según consignó CIPER Chile. Además, un declarante afirmó que fue la misma Isabel Ponce quien gestionó el posterior traslado de Paulina Gahona a la notaría de San Miguel.

Paulina Gahona declaró ante la fiscal judicial Carla Troncoso que el ofrecimiento para contratar al sobrino de Sepúlveda fue iniciativa del exministro tras su juramento, negando haber sido forzada pero reconociendo la sugerencia. La abogada también admitió que Sepúlveda le propuso nombres de otros parientes, los cuales no contrató. CIPER Chile documentó que la designación de Gahona como notaria interina se produjo apenas cuatro años después de su práctica profesional, en un cargo que depende directamente del presidente de la corte.

La trama se complejiza con los vínculos políticos: Yáber es amigo del senador Gahona y en 2022 contrató a su hija en Puente Alto antes de su salida a la notaría. El senador explicó a CIPER Chile que solo facilitó el contacto entre ambos. Los intentos de este medio por obtener versiones de Paulina Gahona, su padre y el exministro Sepúlveda no obtuvieron respuesta. La investigación sumaria continúa su curso, profundizando en las irregularidades en el CBR de Puente Alto y en la 2ª Notaría de San Miguel.

Suscríbete
|
pasaporte.elciudadano.com

Relacionados

Seguel Alfredo

Hija de senador Gahona (UDI) trabajó para Yáber, hoy imputado por lavado, antes de ser nombrada notaria interina en San Miguel

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Arriendos, cheque y reforma de notarios: los vínculos de Yáber con Walker y Gahona que nunca se transparentaron en el Congreso

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Senator Gahona's Daughter Worked for Yáber, Now Charged with Money Laundering, Before Interim Notary Appointment in San Miguel

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Sumario contra Yáber acusa “pagos encubiertos” a Vivanco: coimas vía empleada doméstica y un Porsche en la trama

Hace 1 mes
Seguel Alfredo

Corte de San Miguel abre sumario contra conservador y notarios por el caso “muñeca bielorrusa”

Hace 3 meses
Seguel Alfredo

Yáber, hoy investigado por lavado, contrató a parientes de dos jueces que votaron por su nombramiento como conservador

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Cartolas revelan que Yáber pagó $74 millones en mensualidades al ministro Antonio Ulloa

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

Uncovering Connections: Controversial Links Between Yáber, Walker, and Gahona Amid Notary Reform Discussions

Hace 2 meses
Seguel Alfredo

San Miguel Appeals Court Initiates Administrative Investigation Against Property Registrar and Notaries in 'Belarusian Doll' Case

Hace 3 meses

Reels

Ver Más »
Busca en El Ciudadano