Hinchas reprochan gestión de Pablo Milad y exigen su renuncia de la ANFP

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, fue centro de críticas a través de las redes sociales, donde los usuarios cuestionaron su gestión, la que calificaron de fracasada y la que señalaron que no tiene ningún logro.

Los internautas aseguran que bajo la presidencia de Milad, ha sido la peor administración de la historia del fútbol chileno, por lo que exigieron la renuncia inmediata del dirigente deportivo.

En este sentido, en Twitter, la fanaticada hizo mención a que la selección de Chile adulta ha sido eliminada de un mismo mundial 5 veces, Chile femenino por Haití, Chile Sub 20 no clasifica ni al hexagonal y Chile Sub 17 prácticamente eliminada en el hexagonal.

A continuación, algunos de los mensajes publicados por la fanaticada:

Mientras siga Milad nunca iremos a un mundial, es como una maldición ya April 17, 2023

Con Pablo Milad quedamos fuera del mundial adulto masculino, femenino, del mundial sub-20, del mundial sub 17 y con un nulo proyecto de crecimiento a futuro.

La Federación de fútbol está destinada al fracaso si sigue anclada a la ANFP.

Urge separar la federación de la ANFP. — Dr. Socrates #Yerkonstituyente (@yanososigual_) April 18, 2023



Desastre total en la selección nacional, de la mano de Milad el operador político de piñera, wueon nefasto!!! pic.twitter.com/pL35pbokG6 — Fernando Miller. (@FernandoAM1) April 18, 2023