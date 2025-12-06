Histórico encuentro de Jeannette Jara con comunidades Mapuche: A 35 años del Acuerdo de Nueva Imperial

Candidata presidencial Jeannette Jara se reunió con autoridades mapuche en Nueva Imperial y recibe documento con demandas históricas

En un simbólico acto realizado el 01 de diciembre en Nueva Imperial, la candidata presidencial Jeannette Jara participó en un Trawün (encuentro) con comunidades y autoridades ancestrales mapuche.

El evento, que conmemoró los 35 años del Acuerdo de Nueva Imperial firmado en 1989 con el entonces candidato Patricio Aylwin, fue organizado por el comando regional «La Araucanía x Jeannette Jara». Según la publicación del comando, la candidata escuchó «con respeto y profunda atención las demandas y desafíos» planteados, en un «espacio fraterno» donde se le entregó una carta que reafirma prioridades como la defensa de derechos adquiridos, la restitución territorial, la participación efectiva y la búsqueda de «caminos de paz con justicia».

De acuerdo al reporte de Janekeo Medios, presente en el lugar, la Coordinación Territorial Mapuche hizo entrega a Jara de un documento que afirma que «la paz real solo es posible con justicia, verdad histórica y respeto a todos los derechos humanos del Pueblo Mapuche».

El medio detalló, citando el documento, que a 35 años del acuerdo de 1989 –un «hito que permitió frenar el intento de exterminio legal»– las demandas de restitución territorial y reconocimiento político siguen vigentes. Janekeo Medios también compartió un video del acto, donde se visualiza parte del desarrollo de la reunión.

El análisis de Janekeo Medios sobre el documento entregado expone críticas específicas al Estado de Chile. Se señala el incumplimiento de obligaciones internacionales y se califica al Decreto 66 (que regula la consulta indígena) como «ineficaz, no vinculante» y transformado en un «simple trámite», razón por la cual las comunidades rechazaron la consulta gubernamental de agosto y septiembre. Las propuestas de la Coordinación son concretas: derogar ese decreto y el Decreto 701 (que fomenta plantaciones forestales), y «ratificar los tratados históricos celebrados con el Pueblo Mapuche, como Tapihue de 1825».

En el mismo escenario histórico, Jeannette Jara firmó un compromiso presidencial centrado en los tres ejes principales exigidos: derogación del Decreto 701, revisión del Decreto 66 y avance en el reconocimiento del Tratado de Tapihue. La candidata, según narró el comando regional, recibió cada palabra «con compromiso y claridad, reafirmando su voluntad de avanzar hacia un Chile que dialogue con verdad». El acto concluyó con un enfático mensaje de respaldo: «Jeannette Jara Román, el pueblo de la Nación Mapuche está contigo. No retrocederemos ni un solo paso en los derechos conquistados».

La carta: un diagnóstico histórico y una hoja de ruta

La carta entregada, firmada por diez dirigentes de la Coordinación Territorial Mapuche Wallmapu, constituye un documento exhaustivo. Realiza un recorrido histórico desde la «mal llamada ‘Pacificación de la Araucanía'» y la ley de 1989 que buscó «el exterminio total», hasta los incumplimientos actuales del Convenio 169 de la OIT.

El texto, fechado el 1 de diciembre de 2025 en territorio ancestral, argumenta que el Decreto 66 vacía de contenido el derecho a la consulta y por eso fue rechazado masivamente, dejando en evidencia que «los mapuche no retrocederemos de ninguno de nuestros derechos alcanzados».

Documento oficial plasma el camino propuesto para una nueva relación

Para destrabar el «estado de desencuentro», la carta propone formalmente a Jara la derogación de los decretos 66 y 701, la búsqueda de mecanismos para ratificar tratados históricos como el de Tapihue (1825), y la creación de asambleas permanentes de trabajo entre la Nación Mapuche y el Estado. El documento, que se transcribe a continuación íntegramente, concluye reafirmando que la construcción de una nueva relación es «imprescindible para un país verdaderamente democrático».

Wallmapu, ancestral xaixaico mapu, actual comuna de Nueva Imperial,

Pewu nguen, kiñe kon antg kgyen, epu warranka epu marri kechu xipantu.

01 de diciembre del 2025

De Coordinación Territorial Mapuche Wallmapu

A Jeannette Jara Román

Candidata a la Presidencia de Chile

Presente .

De nuestra mayor consideración:

Los integrantes y miembros de la coordinación territorial mapuche wallmapu, que nace, a raíz de dar seguimiento a la comisión de paz y el entendimiento, viene a exponer a usted los siguiente:

1,-Construir caminos de estabilidad democrática para nosotros los mapuche pasa fundamentalmente por establecer una relación justa y acorde a los estándares de todos y cada uno de los derechos humanos universales.

2.- En 1989, el país vivía aún la cruenta dictadura que violó sistemáticamente todos los derechos humanos, donde los mapuche, junto a la represión fuimos condenado con la ley N° 2.568, cuyo objetivo era concluir con el exterminio total de nuestro pueblo nación.

El acuerdo Nueva Imperial del 01 de diciembre 1989, vino a dar un respiro a la continuidad genética de nuestra existencia y paralelamente nuestros anhelos de justicia de restituir parte de nuestros derechos a la tierra, que habían sido tomado y ocupado por la fuerza militar en 1881, con la mal llamada “Pacificación de la araucanía,” que nos redujo a porciones detierra mediante títulos de merced, y que posteriormente, fueron nuevamente confiscado y entregados a particulares y colonos, en ese marco es que surge la ley indígena 19.253, que viene a restituir las tierras de esa usurpación y que los gobiernos de derecha han intentado en varios momentos eliminar, mediante varios mecanismos engañosos y artificioso.

3.-Al conmemorarse hoy 35 años de ese acuerdo de intento de construir paz y justicia, no es de profundo significado que usted esté presente frente a tantas delegaciones de mapuche, que representan a lof y territorios con identidad particular en cada uno de ellos, lafkenche, nagche, wenteche, williche etc. Con la presencia de lonko, machi, werken, weupife, entre tantos.

4.-Sin embargo, después de tres décadas y media de ese acuerdo, el mundo avanza aceleradamente en direcciones diversas y la sociedad organizada en el concierto internacional debate y alcanza nuevos derechos, entre los que surgen, el derecho a la no discriminación racial, el derecho a la mujer, y a la mujer indígena en todas sus formas, como también la obligación de ratificar convenciones de derecho humanos universales, en ese marco para los pueblos indígenas, se ratifica el año 2008 el convenio 169 de la OIT, pero previamente, el años 2007, la Organización de Naciones Unidas ONU, declaraba el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, que la Organización de Estados Americanos OEA, ratifica el año 2016.

5.-Sin embargo, el estado de chile, ha venido incumpliendo recomendaciones y obligaciones de promover esos derechos de forma progresiva, de este modo, es que el convenio 169 de la OIT, que obliga al estado a consultar a los pueblos afectados, contiene un decreto completamente ineficaz, alejándose de forma indecoroso del espíritu de construir una sociedad de respeto, toda vez que el Decreto N°66, que regula la consulta, no es vinculante, y solo se transforma en un mero tramite que da por concluido el proceso, aún cuando todos los afectados no permiten el consentimiento.

6.-Es por tal motivo que para el conjunto de las delegaciones presente y también muchas de las que hoy no han podido llegar, rechazaron de forma total la consulta implementada por el gobierno de turno en los meses de agosto y septiembre, quedando una señal que debe subsanarse en futuras administraciones que estén por respetar los derechos humanos mapuche.

Este masivo acto de rechazo, dejó en evidencia que los mapuche no retrocederemos de ninguno de nuestros derechos alcanzados, de tal manera que, es para esta coordinación un duro desafío, transmitir a usted, que para lograr una paz y democracia, debemos juntos buscar los mecanismos de destrabar los obstáculos legales y culturales que nos mantienen aún estado de desencuentro y para ello proponemos los siguiente:

1.-Derogar el decreto N°66, y buscar un consenso con ampla participación mapuche y de los otros pueblos indígenas, para construir un intrumento consensuado.

2.-Derogar el decreto N° 701, que fomenta la plantación de especies exóticas tales como pino de radiatas y eucaliptus, toda vez que son contrario, los objetivos de luchar contra el calentamiento global y los cambios climáticos, además de ser una especie que consume aguas indiscriminadamente.

3.-Busque usted los mecanismos más apropiados para ratificar los tratados celebrados ´por los mapuche tanto con la corona española como con el estado de chile particularmente el tratado de Tapihue del 1825. Estos tratados son patrimonios que contribuyeron a la paz del mundo y que el estado de chile deberá considerar en el mas alto nivel de la política.

4.-Finalmente proponemos, que se generen condiciones de trabajo de asambleas permanente entre la nación mapuche y vuestra administración para ir revisando y desarrollando metas de desarrollo en los derechos económicos, sociales, culturales y políticos con la más amplia participación de los actores interesados.

Dirigente de Coordinación Territorial Mapuche Wallmapu

Agustin Eduardo Curín Paillavil

Pablo Huenteleo Colil

Armando Marilao Paillalao

Domingo Colcoy Caniulao

Juan Patricio Huilcal Reyes

Elena Cayuqueo

Patricio Mellico Ranguleo

Kalfulikan Soñan Curín

Ramón Francisco Curivil Paillavil

Galvarino Gallardo

Francisco Kaquilpan Licuante

