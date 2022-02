Hoy por la mañana será recibido el cuerpo del werkén Rubén Collío desde Servicio Médico Legal de Temuco

Ver también:

Conmoción en Walmapu: Fallece en accidente automovilístico el werkén Rubén Collio, quien fue pareja de Macarena Valdés / https://www.elciudadano.com/actualidad/conmocion-en-walmapu-fallece-en-accidente-automovilistico-el-werken-ruben-collio-quien-fue-pareja-de-macarena-valdes/02/16/

Rubén Collio, reconocido activista mapuche y werkén, falleció la madrugada de este miércoles en un accidente automovilístico en la ruta entre Villarrica a Freire. Su cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Legal de Temuco, donde se realizó una concurrida vigilia con personas provenientes de diversas comunidades y organizaciones mapuche, sin embargo, su cuerpo no pudo ser recibido debido a que familiares directos se trasladaban ayer rumbo a Temuco desde Santiago, en particular la madre de Rubén y un hermano.

Asimismo, trascendió, que no se descartarían pericias particulares con respecto al accidente para salir de toda duda sobre este accidente que costó la vida del werkén collío y con ella quedan en la orfandad cuatro hijos.

Rubén Collio fue esposo de la también activista ambiental Macarena Valdés, mujer que fue encontrada sin vida luego de años de lucha en el año 2016 en el marco de un conflicto hidroeléctrico con una transnacional. Desde la muerte de Valdés, conocida como «La Negra», Collio buscó incansablemente justicia por su compañera.

El 13 de febrero de este año, Collio publicó en redes sociales: «podría dedicar toda mi vida a buscar justicia, la ‘Negra’ vale la pena (…) Ella me entregó amor… calidad de amor, calidad de vida. Me entregó a mis hijos. Yo jamás voy a tener cómo compensar todo lo que me dio. Esto no es desgaste, es amor nomás. Es lo mínimo que uno puede hacer por una persona que de verdad valora… y vamos a seguir hasta el final. Nos vamos a seguir fortaleciendo y reinventando hasta que consigamos lo que creemos que es justo».

El activista Mapuche provenía de una familia de luchadores: en febrero de 2021, murió Marcelino Collío Calcomín, su padre, destacado dirigente Mapuche, integrante de la asociación Mapuche We Kuyen, quien luchó contra la dictadura de Pinochet y en los años noventa se integró al Consejo Ecológico de Lo Espejo. También era parte de la Plataforma Política Mapuche y acompañó a su hijo en la búsqueda de justicia por Macarena Valdés.

Hoy jueves desde muy temprano, nuevamente se están congregando numerosas personas para acompañar la recepción de su cuerpo, el que será trasladado al sector Tranguil donde se realizará el velorio y posterior eluwün (funeral mapuche).