Iglesia Maradoniana se fortalece a un año de la partida física del astro del fútbol

El astro argentino del fútbol, Diego Armando Maradona, sigue siendo un ejemplo para muchos jóvenes que ven en él un modelo para abrirse camino en el deporte, así como sus miles de seguidores, entre ellos los integrantes de la “Iglesia Maradoniana”, surgida en los años 90.

En torno al exfutbolista hay tantas historias como hitos deportivo, siendo uno de los pocos personajes mundiales que logra despertar tanta admiración y devoción en vida. Y su legado sigue presente a un día de cumplirse el primer año de su fallecimiento.

El fanatismo universal ha llegado, incluso, a rendirle culto religioso, razón por la que cada 30 de octubre, la fecha de su cumpleaños, miles de personas en el mundo festejan laNavidad, bajo lo que se conoce como la «Iglesia Maradoniana«.

¿Qué es la Iglesia Maradoniana?

La Iglesia Maradoniana es una religión fundada el 30 de octubre de 1998, en la ciudad de Rosario, Argentina, por un grupo de admiradores del «Diego». Nace a partir del amor por Maradona, su dominio del balón y, básicamente, por el episodio de «La mano de Dios».

Alonso Rivas, Héctor Capomar, Alejandro Verón, Federico Canepa y otros amigos, se organizaron para comenzar a festejar el día del nacimiento de Diego Armando Maradona como el nacimiento de D10S, en torno a un nuevo movimiento religioso. El término D10S fusiona la palabra «dios» con el número 10 con el que jugaba el argentino.



Rápidamente, su culto se extendió por varios países del mundo, como España, Italia, Alemania, Reino Unido, Japón, Afganistán, Perú, Brasil, Chile, México, Uruguay y Estados Unidos, donde existen sedes de la religión.

Para el año 2015 se creía que la Iglesia tenía más de 500.000 feligreses en todo el mundo.

Al igual que como se hace con el nacimiento de Jesús, la cronología maradoniana cuenta los años del mundo desde el día y año en que nacióDiego: 30 de octubre de 1960. A partir de esa día, las fechas se mencionan como «60 d.D. (después de Diego)» o «30 a.D. (antes de Diego)».

Altar a Maradona en el bar Nilo de Nápoles, en Italia | Foto: IstockPhoto

Biblia, Mandamientos y Rezos

Tal como en otras religiones, la maradoniana también cuenta con su libro de culto, además de 10 Mandamientos, un Padre Nuestro y un Salve.

Biblia

La biblia de esta religión no es más que las palabras del exfutbolista en su paso por el mundo, específicamente los libros de su biografía, «Yo soy el Diego de la gente», en el que pronuncia las palabras que todo «fiel» debe conocer a la perfección.

Si uno de los feligreses no conoce esta «palabra divina», puede quedar expuesto a la desconfianza de los demás «fieles» y hasta a la excomunión de la religión.

Los 10 Mandamientos Maradonianos

1-. La pelota no se mancha, como dijo «D10S» en su homenaje.

2.- Amar al fútbol por sobre todas las cosas.

3.- Declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol.

4.- Defender la camiseta Argentina, respetando a la gente.

5.- Difundir los milagros del Diego en todo el universo.

6.- Honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados.

7.- No proclamar al Diego en nombre de un único club.

8.- Predicar los principios de la Iglesia Maradoniana.

9.- Llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo.

10.- No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga (no vivir alejado de la realidad y no ser un inútil).

Bautizo de un bebé por la Iglesia Maradoniana | Foto: 90Min

Padre Nuestro

Diego nuestro, que estas en la Tierra.

Santificada sea tu zurda.

Venga a nosotros tu magia, háganse tus goles recordar, así en la Tierra como en el cielo.

Danos hoy una alegría en este día, y perdona a aquellos periodistas así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana.

No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Havelange… Diego.

Dios te salve, pelota.

Llena eres de magia, el Diego es contigo.

Bendita tú eres entre todas las demás y bendito es el Diego que no te deja manchar.

Santa redonda, madre del gol, ruega por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestro encuentro… Diego.

