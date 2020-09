Los hechos juegan en contra de la trama de los medios de comunicación y gobiernos de Occidente por tratar de probar que el periodista ruso Alexei Navalny fue envenenado.

Se trata de hechos y no de palabras. Los médicos no encontraron rastros del agente neurotóxico Novichok en su cuerpo, los galenos alemanes han señalado que Navalny se encuentra con vida gracias a la acción de los doctores rusos y la prueba de una botellas de agua del hotel donde se hospedaba el periodista, obtenidas después del suceso por su colaboradora Pevchikh, pierden sustento como pruebas de juicio, pues la evidencia carece de la cadena de custodia requerida.

El Ciudadano decidió conocer detalles de lo acontecido y para ello contactó al destacado jurista ruso Ilya Remeslo. Remeslo ha sido premiado por sus investigaciones en el campo de la corrupción, recibiendo dos veces el premio «Verdad y Justicia» , es investigador y miembro de la Cámara Cívica de la Federación Rusa, miembro de la Comisión para el Desarrollo de la Comunidad de la Información, Medios de Comunicación y Comunicaciones Masivas.

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

-Ya son tres países, quienes dicen que Navalny habría sido envenenado con Novichok, es el caso de Alemania, Suecia y Francia ¿Cómo responde a cada uno de ellos y sus conclusiones?

-Por el momento es imposible decir algo definitivo, porque aparte de las palabras, todavía no hemos visto hechos. Todos estos países evitan transferir los resultados de la investigación a Rusia. Al principio, dijeron que el veneno se encontró en el organismo de Navalny, luego de la nada apareció una botella (aunque el secretario de prensa de Navalny había dicho antes que no bebía nada más que té). Las versiones cambian todos los días, pero no hay hechos. Resulta que se presentan acusaciones infundadas contra Rusia apenas sobre la base de opiniones y palabras.

-Se supone que este agente neurotóxico no ha sido fabricado en Rusia desde hace mucho tiempo, ¿Es esto cierto?

-Cierto, en Rusia fueron destruidas la reservas de esta sustancia de conformidad con los acuerdos internacionales bajo el control de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas. Además hay que tener en cuenta que la fórmula de Novichok también estuvo disponible para otros países, incluido los Estados Unidos que cooperaron con Uzbekistán (donde se ubicaba el punto clave de la industria química de la URSS) después del colapso de la URSS, para desactivar los sitios donde se probó el veneno.

–Recientemente se ha señalado que el Novichok no se encontraba en el té que bebió Navalny y ahora señalan habría estado en unas botellas de agua del hotel en que se hospedaba, ¿De dónde proviene la versión de las botellas de agua ?

– La versión de la botella fue plantada por los empleados de Navalny, recordemos que no se encontró el veneno en su organismo.

De hecho, ellos afirmaron que después del envenenamiento, su empleada Maria Pevchikh (la residente británica) fue al hotel donde vivía Navalny y allá tomó una botella de agua. Y luego no la dio a la policía rusa, sino que la llevó a Alemania donde se encontró el veneno en esa botella.

Esta versión no se puede tomar en serio, el veneno es tan poderoso que incluso sus restos provocaron una grave infección del policía Nick Bailey quien examinó la casa en Salisbury, y después el veneno fue trasladado del policía a su casa, pertenencias personales y automóviles tuvieron que ser destruidos. Sin embargo, Pevchikh no sufrió efectos en absoluto, al igual que las personas que volaron con ella en el avión. Los médicos que trataron a Navalny tampoco sufrieron efectos.

Por lo tanto, en el momento en que Pevchikh tomó la botella, no había ningún «Novichok» en ella.

Y a propósito, ¿por qué tomó esa misma botella? ¿Sabía algo de antemano?

Además, parece extraño cuando los empleados de Navalny ocultan pruebas del caso y luego exigen a las autoridades rusas que hagan una investigación.

–La nueva tesis dice que el agente neurotóxico se encontraba en las botellas de agua de la habitación de Navalny. Nuestra pregunta es, ¿Permaneció la habitación de Navalny en el hotel inalterable desde su check out?

-La habitación de Navalny fue visitada por su empleada Maria Pevchikh quien incluso filmó ese proceso en video. Antes que ella, cualquier otro podía entrar en la habitación. Hay que tener en cuenta que la policía examinó la habitación, tomó las muestras de allí y no encontró ningún rastro del veneno.

-Hay algo que no se explica, si Rusia estuviera detrás del atentado , jamás hubiese dado permiso para el traslado de Navalny a Alemania, ¿Por qué Rusia accedió a su traslado?

-Ésta es las pregunta más incómoda para los apoyantes de la versión del «envenenamiento». De hecho, Navalny se encontraba bajo arresto domiciliario debido a un caso criminal de difamación, es decir, fue liberado del país sin permiso judicial, las autoridades violaron la ley por los principios humanitarios.

Si Rusia estuviera detrás del envenenamiento, entonces a Navalny no solo no se le habría permitido salir del país, sino que no habría recibido la atención médica altamente calificada y rápida en Rusia, la que lo salvó, según los médicos alemanes.

-Existe posibilidad de que el envenenamiento de la Navalny haya sido ejecutado por el mismo, ¿Hay investigaciones en esta línea?

-Lo más probable es que la historia del «envenenamiento» de Navalny sea una provocación deliberada. Sin embargo, Alemania y otros países occidentales impiden de todas las formas posibles la verificación de esta versión, ya que hace un mes que no han proporcionado a Rusia los resultados de sus investigaciones con el pretexto de su «confidencialidad». Creo que se debe iniciar un proceso criminal contra los empleados de Navalny por la falsificación de pruebas.

-¿Cree que la cobertura de los medios sobre el envenenamiento de Alexey Navalny tiene otros motivos ocultos … como impedir el desarrollo de la cooperación económica entre Rusia y Alemania y su proyecto Nord-Stream, o imponer nuevas sanciones económicas contra Rusia?

Si observamos lo que escriben los medios occidentales sobre el caso, queda claro que se guían por la misma mano y escriben según el mismo «manual». El envenenamiento ocurrió en el momento en que los Estados Unidos buscaban desesperadamente razones para presionar a Alemania para que no implementara el proyecto Nord Stream. E inmediatamente siguieron las demandas de imponer sanciones contra Rusia y el Nord Stream, sin esperar los resultados de la investigación o el juicio.

La cobertura mediática de la situación es sorprendentemente unilateral, por ejemplo, nadie menciona que Navalny es un bloguero con dos condenas por fraude y una calificación de apoyo del 2%. ¿Cuál es el punto de envenenarlo, siendo que él es incluso beneficioso para las autoridades rusas como un medio para desacreditar a la oposición?

Parece que los medios, que culpan a Rusia de todos los pecados, han olvidado por completo la presunción de inocencia.

-Cree usted que los gobiernos occidentales están utilizando Alexei Navalny como un alfil en un tablero de ajedrez, para debilitar la imagen del presidente Putin y de la Federación Rusa.

– Navalny tiene un papel nada envidiable en esta historia. Al carecer de apoyo dentro de Rusia, actúa no como un sujeto, sino como un objeto de la política internacional, como un medio para infligir daño al país del que es ciudadano formalmente. Permítanme recordarles que Navalny estudió en la universidad norte-americana Yale en un programa que preparaba a los participantes de «revoluciones de color» para hacer golpes en los países que se negaban a seguir la voluntad de los Estados Unidos. Por lo tanto, la historia del envenenamiento encaja bien con tales métodos. Recordemos, por ejemplo, la historia del «envenenamiento» del presidente pro-occidental de Ucrania, Yushchenko, que le ayudó convertirse en presidente. Sin embargo, luego la investigación reveló que no había sido ningún envenenamiento, pero a quién le importa cuando el objetivo ya se logró.

