Incomprensible: Municipalidad de Santiago suspende concierto de la pianista y defensora de DDHH, María Paz Santibáñez

El pasado 10 de diciembre, se presentaría la pianista María Paz Santibáñez con su espectáculo «Resistencia femenina» en el Teatro Municipal de Santiago, bajo el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos y como homenaje al expresidente Salvador Allende. Sin embargo, este fue cancelado cinco días antes por la Municipalidad de Santiago.

Los motivos otorgados por la Municipalidad fue que se canceló por «motivos de fuerza mayor», sin embargo, no se han dado otras declaraciones o argumentos. Cabe recordar que, en el contexto de una protesta estudiantil en contra de la dictadura -específicamente el 24 de septiembre de 1987-, la entonces estudiante María Paz Santibáñez, fue baleada en la cabeza por el carabinero Orlando Sotomayor, frente al Teatro Municipal de Santiago, lugar en donde sería la presentación.

Este espectáculo que sería gratuito, ya había sido anunciado anteriormente como cierre de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado, el que además, ya había sido montado en Francia en torno a las obras de distintos compositores -donde trabajaron 20 artistas en total-, entre ellas, “Impacto para piano y cacerolas”, que invita a explorar nuevas sonoridades dentro y fuera del instrumento musical, entrelazado con un repertorio clásico de Bartók y Debussy.

Ante esto, Rosario Carvajal, Concejala de Santiago, manifestó a través de sus redes sociales: «Hoy, solicitamos a la alcaldía, aclarar la situación respecto a cuál fue la razón de la suspensión del evento, copia del contrato firmado entre las partes involucradas y la posibilidad de calendarizar nuevamente la presentación del concierto».

Si bien, hasta ahora no se han entregado mayores declaraciones desde la Municipalidad de Santiago, la pianista mencionó a The Clinic: «Aquí la decisión fue tomada por la alcaldesa, según ella misma me dijo ayer (lunes 11), y responde a que nuestro espectáculo podría poner en peligro una parte del financiamiento del teatro, y también a temas delicados de la agenda nacional, que a nosotros nos parece absolutamente raro».

Además de ello, expresó en el mismo medio, que supieron ese mismo día que la Alcaldía le informó a toda la gente que iba a asistir al evento que se cancelaba por razones de «fuerza mayor», pero menciona que «En esa reunión en la que ni siquiera nos dijeron para qué nos citaban, le pedimos al abogado que nos enviaran la redacción de las razones que se darían al público. A la hora siguiente, empezamos a recibir copias de un mail genérico de la Dirección de Cultura de Santiago donde les indicaban que había estas razones de fuerza mayor”.

A esto, también le agregó que: «Para mí es una anulación arbitraria, unilateral e injustificada por parte del municipio. La alcaldesa me llamó ayer lunes. El espectáculo era antes de ayer, domingo. Qué más se puede decir».