Inconsistencias y ocultamiento de información: Las razones de la destitución de 3 ejecutivos de Codelco tras tragedia en El Teniente

Codelco remueve a tres altos ejecutivos por ocultamiento de información en División El Teniente

La Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ha decidido remover a tres de sus altos ejecutivos, incluyendo al vicepresidente de Operaciones, tras una auditoría interna que reveló inconsistencias y ocultamiento de antecedentes técnicos relacionados con un estallido de roca ocurrido en 2023 en la División El Teniente (DET).

De acuerdo con el comunicado emitido este viernes por la estatal, la investigación forma parte del compromiso público de mantener una indagación rigurosa sobre las causas del accidente fatal registrado en la misma división el 31 de julio de 2025. Sin embargo, en el proceso se descubrieron nuevas irregularidades que datan de julio de 2023, específicamente en la forma en que se reportaron los antecedentes del estallido de roca a la autoridad sectorial, así como otras desviaciones ocurridas en ese período.

Ante estos hechos, el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado, resolvió la salida inmediata de Mauricio Barraza Gallardo (vicepresidente de Operaciones), Claudio Sougarret Larroquete (exgerente de Operaciones de DET y actual gerente general) y Rodrigo Andrades Contreras (exgerente de Minas y actual gerente de Proyectos de la misma división).

«Codelco reafirma su compromiso irrestricto con la seguridad de las personas, el cumplimiento regulatorio y el fortalecimiento permanente de sus controles internos», señala el texto oficial.

Para garantizar la continuidad operacional, la empresa ha definido un plan de subrogancias inmediatas. Lindor Quiroga Bugueño, hasta ahora gerente general de División Andina, asumirá como vicepresidente de Operaciones interino. En tanto, Gustavo Reyes Bórquez (gerente de Ingeniería y Construcción) tomará el rol de gerente general interino de División El Teniente, mientras que Claudio Canut de Bon y Marcelo de Luca Ramírez asumirán como subrogantes en la gerencia general de Andina y la gerencia de Proyectos de El Teniente, respectivamente.

Finalmente, Codelco informó que ya notificó de estos cambios organizacionales a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y que procederá a poner todos los antecedentes en conocimiento de las autoridades competentes, profundizando así su colaboración con los organismos fiscalizadores y su política de fortalecimiento de la gobernanza interna.

Cabe recordar que el 31 de julio de 2025, un sismo de magnitud 4,2-4,3 provocó un fatal colapso en el sector Andesita de la División El Teniente de Codelco, resultando en la muerte de seis trabajadores. La tragedia, considerada una de las mayores recientes en la minería, reveló graves ocultamientos de información técnica por parte de ejecutivos, provocando esta reestructuración radical de la división.