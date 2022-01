Indican que la CIA entrena en secreto a fuerzas especiales de Ucrania que actuarían como «insurgencia» en caso de «intervención» de Rusia

El programa incluye el entrenamiento en el uso de armas, técnicas de camuflaje, navegación terrestre, tácticas de cómo «cubrirse y moverse» e inteligencia, señalaron unos exfuncionarios de la agencia y de Seguridad Nacional.

La CIA está supervisando un programa secreto de entrenamiento de las fuerzas especiales de Ucrania, reportó esta semana Yahoo, citando a varios exintegrantes de la agencia y exfuncionarios de Seguridad Nacional.

De acuerdo con sus datos, el programa, que se implementa en el sur de EE.UU., se inició en el 2015, durante el mandato de Barack Obama, y se amplió durante la presidencia de Donald Trump y Joe Biden. Varios exfuncionarios también señalaron que los paramilitares que trabajaron con la CIA empezaron a visitar el este de Ucrania en el 2015 para realizar consultas.

Se reporta que el programa ha incluido el entrenamiento en el uso de armas, técnicas de camuflaje, navegación terrestre, tácticas de cómo «cubrirse y moverse», inteligencia y otras áreas.

Objetivos del programa

En cuanto a los objetivos del entrenamiento de varias semanas, las fuentes de Yahoo proporcionaron distinta información al respecto.

«El propósito de la capacitación […] era prestar asistencia en la recolección [de datos] de inteligencia«, dijo un alto funcionario de inteligencia.

Mientras tanto, un ex alto oficial en el ámbito declaró que se llevó a cabo «el entrenamiento especifico de las habilidades que mejorarían» las capacidades de las tropas ucranianas para oponer resistencia a los militares rusos en caso de una eventual ofensiva de Moscú. También hay reportes de que el programa incluía «cosas tácticas» que puedan usarse como «ofensivas si los rusos invaden Ucrania».

Al mismo tiempo, un exfuncionario de la CIA, familiarizado con los detalles del programa, afirmó que el objetivo era «entrenar insurgencia» y enseñar a los militares ucranianos cómo «matar a los rusos». Los militares entrenados debían ser «líderes insurgentes» en caso de una invasión de Rusia, señaló un ex alto funcionario de inteligencia, agregando que EE.UU. los entrenó durante 8 años y «son unos combatientes muy buenos».

La información al respecto, sin embargo, no fue confirmada por la Agencia Central de Inteligencia. La portavoz Tammy Thorp destacó que las declaraciones sobre el entrenamiento de insurgencia «son simplemente falsas».

Acusaciones sin pruebas de que Rusia prepara una intervención en Ucrania

La publicación se produce mientras Occidente acusa a Rusia de preparar una ofensiva contra Ucrania, siempre sin presentar evidencias.

Moscú, que ha desmentido en repetidas ocasiones todas las declaraciones al respecto, tachó esas acusaciones de «histeria» fomentada en los medios y denunció la militarización del país vecino por parte de la Organización del Tratado del Atlántico Norte.

El portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov, comentó este sábado los recientes reportes que le atribuyen a Rusia la preparación de una supuesta provocación en Ucrania y aseguró que Moscú no realiza acciones así contra Kiev, reiterando que las autoridades estadounidenses no aportaron pruebas de sus acusaciones. «Escuchamos […] una declaración del señor Sullivan, que prometió publicar las pruebas de estas acusaciones en 24 horas, si no me equivoco. Todavía estamos esperando esas pruebas«, detalló el vocero, refiriéndose a las afirmaciones del consejero de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, quien dijo este jueves que «Rusia está sentando las bases para tener la opción de fabricar un pretexto para una invasión» en Ucrania.

Peskov apuntó que «vivimos en un mundo de acusaciones y noticias falsas, un mundo de mentiras» y «mientras no se demuestre con algo visible o algo evidente», Moscú seguirá creyendo que «se trata de noticias falsas y de acusaciones falsas».

Fuente RT

