Indignación por declaraciones de ministro israelí al afirmar que «no existe» el pueblo palestino

Las recientes declaraciones de un ministro israelí han generado indignación y rechazo, al asegurar que “no existe tal cosa” como un pueblo palestino.

Bezalel Smotrich, ministro de finanzas de Israel conocido por sus comentarios ofensivos contra Palestina, pronunció un discurso este domingo en horas de la noche en París, Francia, diciendo que la noción de un pueblo palestino era artificial.

“No existe tal cosa como una nación palestina. No hay historia palestina. No hay idioma palestino”, dijo en un atril cubierto con lo que parecía ser un mapa de Israel que incluía Cisjordania ocupada y partes de Jordania, reseña The Guardian.

Smotrich, un líder de colonos de extrema derecha que se opone al Estado palestino, el mes pasado pidió que se “borrara” la ciudad palestina de Hawara en Cisjordania y luego se disculpó después de un alboroto internacional.

Sus últimas declaraciones se dan después de que una delegación israelí y palestina en una reunión en Egipto, mediada por funcionarios egipcios, jordanos y estadounidenses, se comprometiera a tomar medidas para reducir las tensiones que agitan la región.