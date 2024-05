¿Inminente caída del sistema Isapres?: Senador Insulza denuncia que no tienen plata para pagar deuda “porque se la repartieron”

“No tienen plata porque se la repartieron”: La denuncia del senador Insulza sobre la deuda de las Isapres

“No tienen plata porque se la repartieron, pues eso es lo que pasó. Una plata que tenía destinada para algo, para pagar una deuda, se la gastó en otra cosa. Y un día la justicia le dijo que tenía que pagar su deuda. Eso es lo que ha pasado con la isapres. No tienen plata porque se gastaron, se repartieron cuantiosas utilidades en sus propietarios”, dijo en conversación con Al Pan Pan con Mirna Schindler en diario El Mostrador.

Agregó en la entrevista que la “gente dice que es injusto, pero hay que salvar a la isapres, porque si no, como dos millones de personas se quedan sin salud, y eso no puede ocurrir, y no podemos ser responsables en eso. Por lo tanto yo voté a favor de una fórmula que permitía que adelantaran un poco la presentación de sus nuevos planes, los cobros de sus nuevos planes. Y después me salieron con esta fórmula rara, que yo no recuerdo, la mutualización, inventaron esto, que pagaban entre todos, pagaban entre todos y pagaban todos. Entonces pagaban los que tenían más responsabilidad, los que tenían menos responsabilidad, todos pagaban juntos y eso lo que hacía era reducir la deuda tremendamente de manera muy arbitraria”, publicó El Mostrador.

“Ahora, esto no ha sido discutido a fondo, yo estoy diciendo mi opinión. Porque lo único que hizo el Tribunal Constitucional fue decir que eso es iniciativa del Presidente de la República, estas no son cosas que ustedes pueden iniciar (…) Mutualización no va a haber, no va a haber mutualización”, reiteró.

Comisión Mixta Ley Corta de Isapres

Integrantes de la Comisión Mixta mostraron su inquietud por los plazos. El domingo 12 de mayo, vence la prórroga que entregó la Corte Suprema al Ejecutivo para que éste haga cumplir el fallo de la tabla de factores. Así el Gobierno ha solicitado que este martes se voten las indicaciones, de manera que las Salas respectivas puedan revisar el informe del caso, el martes y el miércoles.

Por ahora, la Comisión Mixta sostiene sesión por la mañana en el Congreso Nacional en Valparaíso. Se espera que, en la oportunidad, los senadores y diputados cuenten con el documento comparado para visualizar los cambios realizados.

CIFRAS

La SuperIntendencia de Salud, sinceró el 3 de mayo ante la Comisión, una serie de cifras que habían sido solicitadas por los senadores Javier Macaya, Juan Luis Castro y Francisco Chahuán el día jueves, quienes plantearon que “sin ellas, es imposible votar el proyecto”, según publicó prensa del Senado:

El nuevo monto de la deuda de las Isapres es de un billón 485 millones pesos (1.589 millones de dólares) -al 31 de diciembre de 2023- si es que se calcula de forma literal el fallo. El Minsal -al ingresar el proyecto- consideraba la deuda en un billón de pesos.

Si se incorpora la cotización obligatoria del 7%, la deuda bajaría a un billón 168 milones pesos (1.250 millones de dólares) al 31 de diciembre de 2023.

A la fecha, las pérdidas de las Isapres ascienden a los 13 mil millones de pesos. Dos aseguradoras caerían en insolvencia el próximo mes. Si se proyectan las deudas a junio, las pérdidas llegarían a 14 mil millones de pesos.

La deuda de las Isapres con los prestadores de salud a marzo, es de 215 mil millones de pesos (5 mil millones a prestadores privados y 210 mil millones de pesos a prestadores institucionales)

A junio todas las isapres seguirían cumpliendo con el indicador de liquidez pero una no cumpliría con el patrimonial. Si se aplica ahora en mayo el fallo, en junio 2 isapres más caerían en insolvencia por liquidez.

Existen 1 millón 256 mil contratos con tablas de factores antigua. De ellos un 54% recibiría devolución (678 mil contratos). El resto no experimenta variaciones.

El senador Juan Luis Castro manifestó que “hoy hemos conocido una noticia que la verdad es un enorme bloque de cemento. Implica un aumento de medio billón de pesos al monto original que el regulador estimó en febrero del 2023, antes de la ley corta. Esto es muy grave porque es un escenario peor del imaginado”.

Este lunes, a primera hora, se hizo la presentación de indicaciones por parte del Ejecutivo, las que fueron ingresadas a la Comisión. Los parlamentarios solicitaron ahondar en las cifras respecto al impacto de la prima que tendrá un tope de un 10% y el detalle de los beneficiarios de la devolución de excedentes, entre otros temas.

Las disposiciones repusieron parte del texto aprobado en el Senado y rechazado en la Cámara Baja, como así también se incorporaron frases nuevas para dar sentido a la renovada redacción. Así se abordaron aspectos relativos a la creación de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa, el Consejo Consultivo y detalles del cumplimiento de la sentencia (adecuación de los planes, cálculo de devoluciones, alza extraordinaria de primas, techo del alza, gradualidad de años en la devolución por edad, pago anticipado y retiro de utilidades).

