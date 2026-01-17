Insólito: La eventual ministra de la Mujer de Kast propone evaluar la eliminación o fusión de la cartera

Judith Marín, Secretaria General Evangélica del PSC, suena como Ministra de la Mujer en Gabinete de Kast

Según publicación del medio La Tercera, Judith Marín, secretaria general del Partido Social Cristiano (PSC), evangélica, emerge como una de las candidatas para asumir la cartera del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género en el eventual gobierno de José Antonio Kast. La misma fuente precisa que, si bien su nombre se maneja con fuerza, varias de las designaciones para el gabinete aún estarían en fase de evaluación por parte del equipo del republicano.

Cabe destacar que José Antonio Kast, se encontraría rediseñando su propuesta ministerial tras recibir críticas internas desde los partidos de su sector. Asimismo, se anunció que este martes 20 de enero, dará a conocer los nombres que acompañarán el Gabinete.

La posible designación de Judith Marín ha reactivado en redes sociales un antiguo posicionamiento público de la militante de ultraderecha, que ha propuesto evaluar la eliminación o fusionar el mismo ministerio que ahora se le especula dirigiría. Esta aparente contradicción, sumada a su perfil ideológico definido y a su postura pública favorable al Estado Sionista de Israel en el contexto del conflicto en Gaza, ha centrado el debate público sobre la congruencia y el rumbo de las políticas de género que implementaría.

Para conocer el pulso de esta reacción ciudadana, invitamos a revisar algunas de las publicaciones en redes sociales.

Informa3Chile: La Eventual Futura Ministra de la Mujer, la Evangélica Fundamentalista Judith Marín (PSC) es partidaria de eliminar el Ministerio de Mujer, cartera que va a encabezar EL PLAN OCULTO DE JOSÉ ANTONIO KAST

🔴 INSOLITO



EL PLAN OCULTO DE JOSÉ ANTONIO KAST https://t.co/DHLsP106xl pic.twitter.com/76v9vei567 — (FRAPP) ANTIFASCISTA #AntiKast #OrgullosoDel42% (@Informa3Chile) January 16, 2026

Luchín00: ATERRADOR. Judith Marín, Evangélica Extremista Anti-Mujeres, Anti-Progresismo, Anti-Anticonceptivos.