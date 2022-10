Polémica por pub de Santiago que fue multado por borrar grafitis de su fachada: municipalidad argumenta valor patrimonial del edificio

Polémica generó una carta enviada al periódico El Mercurio el pasado domingo, en la cual el propietario del conocido Red Pub de Barrio Lastarria denunciaba que se le han cursado dos multas por borrar grafitis de su fachada. Si bien el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, condenó este «insólito criterio», desde el municipio argumentan que tiene que ver con el valor patrimonial del edificio.

«Señor director: En relación con la carta de ayer de don Pedro Becker, comento algo más insólito del actuar de la autoridad. Mi negocio está ubicado en la esquina de José Miguel de la Barra con Merced. Y por haber pintado la fachada para borrar los múltiples grafitis de todas las noches, se nos han cursado dos infracciones (no contar con permiso municipal), una ya condenada con una multa de $7 millones«, se lee en la misiva escrita por José Ignacio Aravena, propietario del Red Pub.

Las reacciones a la denuncia de Aravena no se hicieron esperar. El mismo gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, escribió en su cuenta de Twitter que «grafitear la ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal».

Grafitear la Ciudad es gratis e impune. Limpiar grafitis lleva multa y sanción. Insólito y desalentador criterio Municipal. pic.twitter.com/sN54JPKIJN October 24, 2022

Sin embargo, no todos compartieron las críticas del ex demócrata cristiano. Varias figuras, entre ellas la concejala de Santiago, Victoria Palma, señalaron el valor patrimonial que tiene el edificio donde antes funcionaba el célebre restaurante Ópera, y que por lo tanto necesita de permiso municipal para ser pintado.

«Broma? Es el ex Ópera, que es inmueble patrimonial. No tiene recepción final, hicieron modificaciones sin autorización de la Dirección de Obras Municipal en la estructura, no utilizan la pintura patrimonial y recién ahora están regularizando. La determinación del cobro es del Juzgado de Policía Local. Seriedad, Gobernador«, señaló la concejala.